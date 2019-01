Vuelve LaLiga: Partidos, horarios y dónde ver

El Getafe, uno de los equipos más sólidos de LaLiga Santander, pondrá a prueba al Barcelona en su estreno liguero en 2019, mientras que el Ramón Sánchez Pizjuán acogerá el duelo estelar de la decimoctava jornada, entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, que dirimirán el segundo puesto. El conjunto de José Bordalás tiene la segunda mejor defensa del torneo, solo por detrás del Atlético, y amparado en su fuerte carácter competitivo tratará de frenar al bloque de Ernesto Valverde, que ha ganado sus últimos cuatro partidos ligueros sin encajar gol alguno.

Hace más de siete años que el cuadro azulgrana no pierde en el Coliseum Alfonso Pérez (1-0, el 26 de noviembre de 2011, con gol de Juan Valera) y espera prolongar esta racha positiva en una jornada teóricamente propicia para afianzar, si cabe, más el liderato a la vista de que sus dos principales perseguidores se medirán en el Sánchez Pizjuán y uno o los dos podrían dejarse puntos.

El choque en el feudo sevillista es el centro neurálgico de la decimoctava jornada. El conjunto de Pablo Machín ha ganado sus seis últimos partidos de LaLiga en casa y pretende sumar el séptimo para recuperar el segundo puesto a costa del Atlético. El técnico del cuadro andaluz puede recuperar a varios de los lesionados y 'tocados', así como a Ever Banega y Pablo Sarabia, ausentes en Leganés por sanción, motivo por el que no podrá jugar el argentino Franco 'Mudo' Vázquez, expulsado en el descanso de Butarque. El dúo atacante del Sevilla, integrado por el portugués Andre Silva y el franco-tunecino Wissam Ben Yedder, es toda una amenaza para la zaga del cuadro de Diego Pablo Simeone, que tendrá que mover de nuevo piezas. Juanfran Torres podría volver al once, pero al lateral izquierdo por los problemas físicos del brasileño Filipe Luis y del francés Lucas Hernández; Saúl Ñíguez pasar a la medular; Thomas Lemar entraría igualmente; y el argentino Ángel Correa formaría en ataque junto al galo Antoine Griezmann.

Una Real Sociedad en horas bajas (cuatro derrotas seguidas) y con nuevo entrenador, Imanol Alguacil, tras la destitución de Asier Garitano, visitará el Santiago Bernabéu, donde no gana desde hace casi 15 años (1-4, el 23 de mayo de 2004). El Real Madrid, en su segundo encuentro del año -tras el de este jueves en La Cerámica ante el Villarreal-, tiene la misma necesidad de los puntos que los donostiarras, aunque en su caso es por lo descolgarse más de la cabeza. Santiago Solari tiene el problema de la lesión de Marcos Llorente, la gran sorpresa de su etapa y uno de los jugadores más en forma, que se perderá el compromiso por lesión en el aductor izquierdo, lo que permite la vuelva al eje de la medular del brasileño Casemiro, que ya había contado con minutos en el Mundial de Clubes en el que volvió a coronarse el cuadro madridista.

El Alavés, quinto, recibirá en su fortín de Mendizorroza a un Valencia CF que poco a poco se va recuperando y que espera que sirva como punto de inflexión su agónica victoria ante el colista Huesca, que recibirá al Betis, sexto, en busca de su primera victoria del curso en El Alcoraz ante un conjunto de Quique Setién ambicioso y que intenta afianzar su sueño europeo.

Levante y Girona se medirán empatados a puntos en la mitad de la tabla, desde la que pretende progresar el Celtz, que recibirá el lunes sin su gran referencia ofensiva, Iago Aspas, lesionados, al Athletic de Gaizka Garitano, cuya delicada situación en la tabla le hace si cabe más peligroso.

No menos angustiado se encuentra a estas alturas de campaña el Villarreal, también tremendamente necesitado de los puntos que buscará en Ipurúa ante un buen Eibar que no obstante lucha por volver a la mitad alta después de encadenar una derrota y tres empates.

En similar situación se encuentra el Espanyol, que tras su buen inicio liguero ha encajado seis derrotas seguidas, racha negativa que intentará zanjar ante un Leganés que, por su parte, lleva sin perder siete partidos, lo que le ha permitido salir de la zona de descenso.

La decimoctava jornada se completará con el partido de recién ascendidos entre el Valladolid y el Rayo Vallecano, que alivió su delicada situación con su victoria contra el Levante y que ahora quiere hacer buena ante un conjunto de Sergio González que no gana en casa desde que se impuso al Huesca a principios de octubre.

Programa de la 18ª jornada:



Viernes 4:

19:00 Levante-Girona Bein LaLiga

21:00 Espanyol-Leganés Bein LaLiga



Sábado 5:

13:00 Valladolid-Rayo Vallecano Bein LaLiga

16:15 Alavés-Valencia Bein LaLiga

20:45 Huesca-Betis Bein LaLiga

Domingo 6:

12:00 Eibar-Villarreal Bein LaLiga

16:15 Sevilla-Atlético de Madrid Bein LaLiga

18:30 Real Madrid-Real Sociedad Bein LaLiga

20:45 Getafe-Barcelona Movistar el Partidazo

Lunes 7:

21:00 Celta-Athletic Club Gol



Consulta aquí la clasificación