La gran rajada de Luis García contra los horarios de Tebas

Luis García no se cortó tras el partido ante el Real Madrid y lo que antes habían sido pequeñas insinuaciones lo convirtió en una rajada en toda regla contra los horarios de Tebas que le está tocando sufrir al Villarreal: "Ahora jugamos en sesenta horas, algo que no entiendo. Vamos a jodernos y a seguir. Parece que no quieren que recuperemos. Lo del domingo no se puede preparar, sólo recuperar a los jugadores. No sé por qué no jugamos por la tarde. Va ser una lucha larga, tenemos un déficit grande de puntos ".