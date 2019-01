La gran rajada de Luis García: "Vamos a jodernos y a seguir"

Luis García no se cortó tras el partido ante el Real Madrid y lo que antes habían sido pequeñas insinuaciones lo convirtió en una rajada en toda regla contra los horarios impuestos por LaLiga que le está tocando sufrir de manera especial al Villarreal.

"Ahora jugamos en sesenta horas, algo que no entiendo. Vamos a jodernos y a seguir. Parece que no quieren que recuperemos. Lo del domingo no se puede preparar, sólo recuperar a los jugadores. No sé por qué no jugamos por la tarde. Va ser una lucha larga, tenemos un déficit grande de puntos", decía el nuevo técnico después de empatar a dos goles en el estadio de La Cerámica con el Real Madrid.