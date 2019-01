José Enrique muestra imágenes de su batalla contra el cordoma

José Enrique, exjugador de Villarreal, Levante B y Liverpool entre otros, ha dedicado un mensaje a todos sus seguidores en las redes sociales en los que da las gracias por el apoyo recibido durante estos meses, después de que el pasado mes de junio le diagnosticaran un cordoma, un tumor cerebral extraño que se puede dar en los huesos del cráneo. En su caso, le fue encontrado detrás de un ojo y tras ser operado en el Hospital La Fe de Valencia inició el proceso de recuperación.

«Hola chicos. Primero de todo muchas gracias por los mensajes de apoyo, ha sido algo increíble. Quería compartir con vosotros alguna fotos de lo que he estado haciendo en los últimos dos meses. Ha sido difícil para mí, no os voy a mentir. No solo para mí, también para mi pareja y mi familia pero creo que esto me ha ayudado de algún modo a encontrar y a luchar por otras prioridades que hay en la vida. No importa como de grande sea el problema, tú puedes luchar contra eso y superarlo. Lo más importante de todo esto ha sido la forma en la que afrontas las cosas que suceden y yo me he sorprendido realmente a mi mismo sobre cómo he reaccionado ante todo esto. No creas que tu no puedes hacer algo, no importa lo duro y difícil que eso sea, muchas gracias por todo el apoyo". Con esas palabras, el exjugador, de 32 años, dejaba claro que se mantiene fuerte a pesar del duro golpe. Otros jugadores como Pedro Chirivella, Javi Fuego, Dani Pacheco y Iago Aspas entre otros, le dedicaron unas palabras de apoyo a José Enrique.