El Real Madrid señala a Munuera Montero

El Real Madrid ya ha puesto la maquinaria mediática en marcha. En el club están enfadados con el uso del VAR y consideran que les han perjudicado en numerosas ocasiones. La última el penalti de Gerónimo Rulli sobre Vinicius Jr. En el batacazo frente a la Real Sociedad. Además del torrente de declaraciones de directivos, técnicos y futbolistas poniendo en duda el VAR, después el club azuzó de forma pública a Munuera Montero e emitiendo un vídeo de su reacción en el VOR cuando concedieron el gol de Gonzalo Escalante contra los merengues (3-0).

Real Madrid TV emitió en su pospartido unas imágenes de esa ocasión en las que se ve a Munuera Montero junto a sus colegas, celebrando el acierto en la decisión contra el Madrid. De esta manera dejan entreabierta la posibilidad de una "manipulación" en los arbitrajes. Un escándalo y una acusación impropia de un canal oficial de un club. Lo cierto es que en esa acción los árbitros acertaron.

Santiago Solari mostró incomprensión por el uso del VAR en dos acciones en las que su equipo reclamó penalti y aseguró «pierde toda su razón de ser» si no corrige una decisión del colegiado. «Las jugadas parecen evidentes en vivo», aseguró refiriéndose a un penalti en un mano a mano de Vinicius ante Rulli. «Creemos que el VAR está para eso, si no hay certeza poder consultarlo», añadió. Solari respondió con brevedad las preguntas incómodas tras entrar en una mala racha en Liga, con un punto de los seis disputados por el Real Madrid en 2019.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, también mostró su malestar con el uso del VAR y declaró estar extrañado de que no se usara. «No sé si se ha consultado con el VAR. El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Creemos que no se ha consultado. Es la jugada crítica. El VAR se ha puesto para resolver estas jugadas. ¿Entonces para qué está?», explicó Butragueño. El más tibio fue Sergio Ramos al decir que "hay que mejorar su uso" y añadió que "era escandaloso"