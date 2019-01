Michael Robinson: "No tengo miedo a la muerte"

Michael Robinson, exfutbolista, narrador y presentador de televisión, reveló sus más profundas sensaciones después de conocer la noticia de que tiene cáncer. Lo hizo en el programa matinal Espejo Público de Antena 3 que presenta Susanna Griso, en el que también contó cómo fue su reacción después de sufrir el golpe y algunos detalles tanto de la enfermedad como de su recuperación.

"Son las peores noticias que una persona puede recibir. Lo viví muy de cerca con mi amigo Severiano Ballesteros. Yo me imaginaba: si eso me pasa a mí me pego un tiro", pensó después de conocer que sufre un melanoma con metástasis de pronóstico complicado.

Contó que, sin embargo, los médicos le han dado bastantes expectativas y esperanza: "Mi médico me dijo que hay un 37% de posibilidades de curarme", dice. También que empezó a sospechar de la enfermedad cuando "descubrí un bulto en mi axila en el mes de agosto, que iba creciendo día a día, y me encontraba en plena forma. En muy pocas épocas de mi vida me he encontrado tan bien como ahora. Me siento un poco fraude", asegura.

Michael ha comenzado ya un tratamiento de inmunoterapia, se trata e una terapia biológica qua yuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. Una vez encajado el problema había que ponerse en marcha cuanto antes. "Pensaba que era una pesadilla, pensaba que era una pesadilla. Estaba anestesiado un par de días. Me dijeron que no tiene cura, pero sí se puede controlar. La compañía privada no cubría el tratamiento, que costaba 14.000 euros al mes".Ya me he sometido a dos sesiones de quimioterapia y no he sufrido efectos secundarios. Estoy aprendiendo mucho de mí", reflexiona.

"No tengo miedo alguno a la muerte. Lo que sí me produce una enorme tristeza es despedirme de mi familia antes de que haya terminado el partido. Aunque creo que soy el tipo con más suerte que conozco", bromea el exfutbolista, quien reveló que "me gustaría vivir al lado del mar. He decidido vivir como yo quiero", son algunas de sus reflexiones.

¿Qué es la inmunoterapia? El futuro contra el cáncer

Robinson, desde que hizo pública la noticia de su enfermedad, ha recibido miles de mensajes de cariño y apoyo tanto de sus amigos y conocidos como de personas que simplemente le tienen aprecio después de tantos años en las pantallas de televisión: "He recibido un montón de cariño y me gustaría dar las gracias a la gente por sus mensajes. Estoy muy agradecido, hay mensajes que me han hecho llorar de emoción".