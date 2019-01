Iborra ante el Getafe

Vicente Iborra, a tenor del trabajo específico hecho en la sesión preparatoria de este jueves en Miralcamp, se perfila como titular en la 'final' que tiene el equipo este sábado ante el Getafe. Los 24 minutos que jugó frente al Espanyol en Copa, unidos a las palabras del propio técnico, dejan claro que la intención de Luis es contar con él en el eje de la medular para meter músculo y carácter en esa parcela del campo. Ante el conjunto catalán en Copa, de hecho, la reacción del equipo llegó con el futbolista de Moncada jugando ya casi como único 'stopper' y ese va a ser su rol. El entrenador tras el partido dejó abierta la posibilidad de verlo en alguna ocasión jugando como segunda punta, pero ahora la prioridad es que dote de solidez a la línea medular.

Así las cosas, contando además que los jugadores que habían sido titulares frente al Espanyol —entre los que estaba el argentino Cáseres— no trabajaron al mismo ritmo que el resto, el técnico, tras un calentamiento, dispuso un ejercicio específico en el que el jugador de Moncada era pieza clave en la disputa de los balones aéreos en la medular para desde ahí armar con rapidez las contras en busca del gol. Junto a él formaban Samu Chukwueze por el perfil derecho, Cazorla por el izquierdo —ambos a pierna cambiada— y en punta de lanza Gerard Moreno con Fornals más cerca de Iborra.



Aplicación inmediata

Todo hace pensar por tanto que el refuerzo de Iborra es de aplicación inmediata. Aunque no estaba jugando con continuidad en Inglaterra, Luis le dará galones hasta donde le llegue la gasolina en un partido que sin ser una final porque aún queda mucha Liga, sí lo es. Los empates de Luis en LaLiga y en Copa se han de refrendar ya con triunfos. sumar de uno en uno no vale a estas alturas y aunque se juegue ante un rival que fuera de casa todavía no ha perdido esta temporada, hay que ganar ya. El calendario, excluyendo el partido de vuelta de Copa de la próxima semana en Barcelona —el campeonato del KO es totalmente secundario en la actualidad para la entidad amarilla—, arroja dos partidos consecutivos en casa ante el mencionado Getafe y el Athletic Club, para después disputar el derbi en Mestalla. Es un microciclo para definir realmente aquello por lo que va a luchar el equipo esta temporada. Si reacciona y gana partidos podrá sacar la cabeza del pozo. si no lo hace, las cosas se pueden empezar a complicar pese a que a todos los equipos les queda aún una vuelta por delante y por tanto todos tienen que jugar contra todos.



A vueltas con el VAR

Precisamente los dos equipos llegan a la cita de mañana dándole vueltas al VAR. El Getafe anda caliente por un penalti en Copa cometido sobre el alcoyano Molina que no señaló el colegiado y en el Villarreal tres cuartos de lo mismo por la patada que recibió Carlos Bacca ante el Espanyol. En ambos casos los colegiados —los dos de campo y de VAR que tampoco decidieron comprobar el derribo de Rulli a Vinicius— ni tan siquiera consultaron el monitor pese a la claridad de ambas acciones. En el Villarreal tanto Álvaro como el propio Luis García dejaron entrever que la forma de aplicar el videoarbitraje está generando dudas en los propios protagonistas de los partidos por la vara de medir dispar que se está aplicando en distintas situaciones en la que es la primera campaña del sistema en el campeonato español.