Josep Pedrerol denuncia censura

Josep Pedrerol ha denunciado una censura de Mediapro y LaLiga contra 'El Chiringuito'. El popular presentador no dudó en cargar contra ambos, que son quienes comparten los resúmenes de los partidos por los que las televisiones pagan. La polémica llega al no haber incluido las imágenes en las que se ve claramente cómo Busquets trata de simular una agresión de Chema después de que Cillessen pisara al defensa del Levante UD en una jugada a balón parado y este moviera los brazos, rozando tanto al meta como al centrocampista, 'provocando' que ambos cayeran al suelo como si hubieran sido violentamente golpeados.

El conductor del programa, visiblemente molesto con la falta de imágenes, cargó contra Mediapro: "No penséis que nosotros no metemos la imagen de Busquets, son ellos los que intentan, de vez en cuando, manejar la información aunque no lo consigan. Desde Atresmedia haremos una queja formal a Mediapro porque esto no es dar la información completa. No pueden censurar imágenes y creo que Mediapro está censurando imágenes para los espectadores, que tienen derecho a verlas. ¿Cómo se puede explicar que no te manden la imagen de la que todo el mundo habla?".