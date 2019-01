Solari recuerda que Isco ya es 'mayorcito'

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, ha asegurado este sábado que Isco Alarcón "tiene la experiencia necesaria para saber qué tiene que hacer", no le ha aconsejado en público cómo debe reaccionar en su situación y ha defendido que "está bien", sin confirmar si será titular ante la plaga de bajas que sufre para medirse al Betis.

"No soy quién para aconsejar a nadie", ha respondido Solari cuando ha sido preguntado por Isco. "Son jugadores con mucha experiencia, títulos y bagaje competitivo en Primera. Los futbolistas que llegan, están muchos años y ganan muchos títulos, tienen toda la experiencia necesaria para saber qué tienen que hacer", ha defendido.

Esquivo cada vez que es preguntado por Isco, el técnico argentino no ha desvelado sus cartas para la visita al Real Betis. "Está bien él y están bien todos los jugadores que se están entrenando"."Queremos que estén bien los que no entrenan porque es necesario que los recuperemos para tener el plantel más completo posible, que puedan competir entre ellos y tengamos más opciones. Ahora las opciones se reducen y mañana -por este domingo- veremos quién juega, todavía no hemos cerrado la convocatoria", ha admitido.

Ha reflexionado Solari sobre la multitud de lesiones musculares que están sufriendo sus jugadores. "Lo afrontamos con espíritu crítico, trataremos de analizar las causas y ver en qué podemos mejorar". "Yo no lo llamaría desgracia, son gajes del oficio. Siempre son múltiples las explicaciones, son muchas lesiones y lo asumimos con espíritu crítico y con ganas de mejorar ese aspecto, de acortar lo posible los plazos de recuperación porque los necesitamos a todos".



Juntos hasta final de temporada

Solari ha descartado una salida de Isco en el mercado invernal. "Somos 24 jugadores, todos son importantes y lo van a seguir siendo". Y se ha mostrado ambicioso en todos los frentes en los que pelea el Real Madrid. "Tenemos tres competiciones, apuntamos a todas y ahora nos centramos en el Betis y en intentar recortar puntos, que es el objetivo en LaLiga Santander". "Es un partido difícil de una Liga muy competida en la que no hay partidos fáciles. Es Betis intentará disputarnos el balón y el dominio", ha sentenciado.