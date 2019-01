El mejor Sky Blue de la historia

El partido del Manchester City frente al Wolverhampton de Nuno Espírito Santo el lunes pasado significó el número 267 en la Premier League para David Silva. El español ya es el futbolista con más partidos jugados en la élite con toda la historia 'Sky Blue'.



Desde que llegó a Inglaterra desde el Valencia CF en 2010, el futbolista canario ha sido indiscutible para todos los entrenadores que han pasado por el Etihad Stadium, en especial para Pep Guardiola, quien ha sacado un rendimiento excepcional del 'Mago de Arguineguín'. Con la participación 267 superó en esa tabla al guardameta Joe Hart.



El comunicado del Manchester City en su web se deshace en elogios con el español: "Silva, quizás más que ningún otro jugador, ha ayudado a revolucionar el estilo de juego del Manchester City y cualquiera en el club debería felicitarlo por alcanzar esta cifra tan importante".





? 267 @premierleague appearances for @ManCity



Huge honour to be part of the history of our club. And there are more to come! Thank you ?? pic.twitter.com/vw4hJgQw5F