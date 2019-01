El presidente del Sabadell defiende a Seligrat "pese a sus formas"

El Sabadell decidió destituir al pasado fin de semana al técnico de Torrent Toni Seligrat después de la derrota del equipo por 2-0 en Peralada, la cuarta consecutiva, y tras un inciente en el que el entrenador se encaró con aficionados del conjunto arlequinado tras la finalización del encuentro y que captaron las cámaras.

El técnico valenciano, todavía elevado de pulsaciones después de haber sido separado por sus jugadores y miembros del cuerpo técnico de alguno de los espectadores que le increpaban detrás de la portería y con los que llegó a intercambiar algo más que palabras, aseguró en sala de prensa que lo que hizo fue intentar defender a los futbolistas: "He ido a decir a nuestros aficionados que estuvieran tranquilos porque los jugadores se parten la cara por el Sabadell y volvería a hacerlo. No se puede poner en duda la honorabilidad de los futbolistas".

El equipo es noveno ahora mismo, pero mucho más cerca del descenso que del play-off de ascenso, y ayer presentó a su nuevo técnico, precisamente el ex del Castellón, Kiko Ramírez. si bien poco antes el presidente Esteve Calzada emitió un comunicado en defensa del que ya es su exentrenador: "Pese al error en las formas, lo que se buscaba era defender a los futbolistas y eso dice mucho del entrenador". El presidente aseguró que la decisión de la destición fue "estrictamente deportiva".