Las palabras de Valverde tras desestimar la denuncia del Levante UD

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que el encuentro de este domingo ante el Leganés, el primer equipo que derrotó a los azulgrana en el Campeonato (2-1), es "fundamental" y que tiene la sensación de que, como se inicia la segunda vuelta, llega el momento de descontar partidos hasta el final.

Preguntado sobre la resolución de la Jueza de Competición en el caso Chumy, el técnico del Barça insistió en que tiene "la sensación y la conciencia" de que el club azulgrana ha actuado "correctamente".

Aseguró que se leyó el reglamento y siente está percepción que expresa. "Otros lo ven distinto, por eso la norma tiene que ser clara para el que la lee, no para quien la escribe. Para mí, no me cabe duda de que mi sensación es la correcta", añadió.

En todo caso, el técnico del Barça considera que en el seno de la entidad no existe preocupación por el caso. "Entendemos que cada uno defiende sus intereses", comentó sobre la apelación presentada por el Levante.