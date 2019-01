Luis García pide aprender a "vivir en el filo"

El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, aseguró este domingo, después del empate en casa ante el Athletic (1-1) que los jugadores deben saber vivir en el filo ante la difícil situación clasificatoria que atraviesan.

"La situación es jodida, pero debemos seguir y que los jugadores saquen el mejor nivel. Debemos de salir de esto y para ello debemos mejorar todos. Hay que saber vivir en el filo, y los jugadores que más saben vivir en ese filo son los que tiene que darlo", dijo ante los medios.

Respecto al gol anulado al Athletic, aseguró no haberlo visto pero que si el VAR lo había pitado hay que darlo por bueno. "Lo que no entiendo es que a nosotros nos levantan la bandera y para la jugada, y en otras no paran la jugada. No tengo claro que hacen a veces: levantan y lo paran cuándo no es, y dejan seguir y es", apuntó.

"Al margen de las jugadas del VAR, en el partido hemos visto que todas las faltas caen de su lado y muy fáciles. Eso es lo que me decían los jugadores, que pitaba muy fácil y eso ha marcado el ritmo del partido a su favor", apuntó en referencia al arbitraje.

Luis García Plaza reconoció que habían estado "atascados en ataque" hasta el punto que ha asido el partido en el que menos ocasiones han hecho, si bien se congratuló del trabajo defensivo realizado. "Hemos hecho un partido serio en defensa, excepto el gol en contra, el resto hasta el final con el equipo roto no hemos sufrido mucho", agregó el técnico del Villarreal.

"Era un partido del que metiese un gol ganaba y solo nos faltaba meternos un gol nosotros, y eso nos ha golpeado fuerte. Hemos empatado porque el equipo quiere, pero estamos muy fallones, perdemos el balón fácil y la situación nos puede", dijo.

Destacó que en los cinco últimos partidos sólo han sufrido una derrota pero también que no ganan. "Son cuatro empates y eso no vale. Los jugadores quieren, los futbolistas deben reaccionar y deben sacar esto adelante, debemos cambiar esto", añadió.