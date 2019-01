España se mide a EE.UU para calibrar sus opciones de cara al Mundial de Francia 2019

Sandra Paños juega en casa. Sin minutos en el amistoso ante Bélgica (1-1) en Cartagonova, los guantes de la Roja en este partidazo ante la mejor selección del planeta los lucirá una alicantina que de pequeñaja coqueteó con el kárate hasta que un día hizo falta una portera y se puso bajo palos. Jugaba con chicos, el Sporting Plaza Argel fue el primero íntegramente femenino en interesarse por ella y desde entonces no ha dejado de crecer. Con 17 años dio el salto al Levante UD. Estaba finalizando los estudios de Bachiller en Alacant y lo tuvo claro porque si quería crecer profesionalmente debía tomar ciertas decisiones. Aunque en el primer año, ya que no se instaló en València hasta tener la mayoría de edad, destinaba cuatro horas, entre ir a entrenar y volver a casa, y ese trasiego era duro. Su familia tenía clarísimo que el esfuerzo tendría premio y así ha sido.

Hoy defenderá a España en un estadio especial. En el Rico Pérez, su padre Luis Ernesto Paños defendió la elástica del Hércules en Primera. Fue con 24 años, en la temporada 84/85, y actuaba de centrocampista. Participó en 12 encuentros de Liga, seis como titular, y desde diciembre contó con Kempes como compañero. Un gol de Sanabria en el Bernabéu (0-1) certificó la permanencia en la última jornada. Sandra está rodeada de deportistas en su familia. Su madre, Gemma García-Villamil destacó como atleta y fue campeona de España de 400 metros. Y su hermano mayor, Javier Paños (le saca un año) llegó a jugar en Segunda con el Elche. Es ella la que acapara más titulares al estar considera una de las mejores porteras de España, Europa y del Mundo. Pese a su repercusión en el panorama del fútbol femenino, Sandra no olvida sus orígenes: ni esos primeros pasos en el SPA, rodeado de esos amigos con los que hoy se reencontrará, ni esos cinco años en el Levante, a pesar de que las ofertas no le faltaban, hasta que se decidió por el Barcelona en agosto de 2015. Este verano decidió renovar hasta 2021 y enterrar los rumores que la colocaban en el Lyon.



Titular en casa

Lola Gallardo fue titular ante las 'Red Flames' y hoy le toca a Paños ante Estados Unidos, con permiso de la donostiarra Mariasun, cuyo rol es el de tercera guardameta. Internacional Sub-17 y Sub-19, la primera llamada de la absoluta la recibió en septiembre de 2011 por la lesión de Mariajo Pons, aunque su debut no llegó hasta cinco meses después en un amistoso ante Aus con vistas a la Euro 2013. Campeona en la Copa Algarve y la Copa Chipre, con Jorge Vilda, además, tendrá más galones en su segundo Mundial, después de estar a la sombra de Ainhoa Tirapu y la propia Lola Gallardo en el de 2015.

Ante la Estados Unidos de Alex Morgan, Carli Lloyd, Megan Rapinoe, Lindsey Horan o Tobin Healh tendrá la oportunidad de consolidar su candidatura a titular en la cita mundialista del próximo verano. La que no estará en el bando opuesto es la icónica Hope Solo, referente de Paños, cuya salida de la selección americana fue un auténtico bombazo. Su influencia no solamente se limitó al juego (más de 200 partidos, dos medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012, además del Mundial de Canadá), sino que fue más allá: desde sus inicios buscó visibilizar las desigualdades -sobre todo, las económicas- que existen entre varones y mujeres en el fútbol estadounidense y no temió enfrentarse a los poderosos al hacer públicas sus denuncias.



A por el récord de asistencia

Este España-Estados Unidos es el primer gran reto que la nueva Federación Valenciana de Salvador Gomar ha trabajado a destajo para promocionar con nota y así dar visibilidad a un fútbol femenino que crece imparable.

Todo está encauzado para superar en el José Rico Pérez el récord de asistencia que ostenta Las Gaunas con 7.727 espectadores en el último partido de clasificación para el Mundial ante Serbia (3-0, el pasado 4 de septiembre). Repercusión al margen (la ESPN lo retransmitirá para Estados Unidos), para Jorge Vilda y sus jugadoras supondrá un examen perfecto ante la principal potencia, defensora de la corona mundial, para evaluar el rendimiento de un bloque definido que antes del debut en Le Havre ante Sudáfrica todavía se reunirá para disputar la próxima edición de la Copa Algarve, entre el 27 de febrero y el seis de marzo con Polonia y Países Bajos como primeros rivales en el grupo B, y también en la fecha FIFA de principios del mes de abril, hasta que el seleccionador pueda contar al cien por cien con sus 23 elegidas tras finalizar la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina, a la espera de lo que sucediera en Champions con los equipos con jugadoras convocables.

La Roja esprinta hacia el Mundial de Francia. Será el segundo ensayo de preparación en 2019, el cuarto tras finalizar la fase de clasificación con pleno de victorias. 17 de las 25 jugadoras citadas (a última hora la valencianista Marta Carro suplió a la lesionada Patri Guijarro) tuvieron minutos ante las belgas. Las guardametas Sandra Paños y Mariasun, así como las jugadoras Marta Torrejón, Mapi León, Amanda Sampedro, Silvia Meseguer, Alexia Putellas y Jenni Hermoso se quedaron sin vestirse de corto, por lo que hoy tendrán más protagonismo que las demás.

Sobre el papel, las granotas Ivana Andrés y Marta Corredera, titulares contra Bélgica, junto a Marta Carro, que entró en el minuto 58 por Irene Paredes, arrancarán desde el banquillo. La catalana fue reconocida en la concentración por formar parte del club de las ochos jugadoras que han superado los 50 partidos con España junto a Marta Torrejón, Irene Paredes, Meseguer, Virginia, Alexia, Vicky y Jenni.