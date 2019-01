Pedraza pide paso en La Cerámica

Pedraza llegó en verano y las expectativas eran enormes. Su temporada en el Alavés fue extraordinaria. Un portento físico que demostró además una habilidad técnica envidiable. Y polivalencia. Empezó como lateral y se convirtió en lo poco destacable de la era Zubeldía, que fue despedido muy pronto. Después, De Biasi, en su también corto periodo, le encontró acomodo más adelante —como en categorías inferiores de la selección— y a partir de ese momento fue creciendo hasta convertirse en un fantástico asistente. Seis pases de gol y tres goles fueron su bagaje final en algo más 2.400 minutos. Ahora, en 930' en LaLiga Santander vestido de amarillo ya suma cuatro, entrando entre los 20 mejores asistentes de LaLiga. Y en la situación en la que se encuentra, el Villarreal debería aprovecharlo.

El futbolista de San Sebastián de los Reyes no lo está teniendo nada fácil. Sin un lugar fijo en el once, ni tampoco en el esquema —ha jugado de lateral y de extremo— su explosión todavía no ha llegado, pero lo cierto es que con él sobre el césped el Villarreal ha logrado ser más incisivo en muchos momentos del curso. Todo eso a pesar de que su mejor versión no ha aparecido y en La Cerámica lo saben. De hecho, con la venta de Samu Castillejo, las miradas estaban puestas de lleno en la figura de Pedraza. Su verticalidad podía ser la llave para conectar con Gerard Moreno y Toko Ekambi, pero Calleja le dejó en un segundo plano.

De hecho, ante Atlético de Madrid y Alavés, Pedraza repartió una asistencia en cada partido y contra el Levante se cayó del once. A pesar de eso, en el duelo contra el conjunto granota, el extremo salió desde el banquillo y aportó un gol. Y tras todo eso, nueva suplencia ante el Rayo Vallecano.



Participación en cinco goles

El jugador 'groguet', con su asistencia ante el Athletic, entró de lleno en la lista de los 20 jugadores de la máxima categoría con más asistencias. Empató a Cazorla en este aspecto y demuestra que su capacidad para dejar a un compañero en una situación clara de gol es excepcional. Contra el conjunto vasco partió desde el lateral tras entrar por Jaume Costa en el minuto 58 y su asistencia a Toko Ekambi es vital para seguir sumando. Además, es su primera asistencia jugando en esa línea de cuatro defensiva, ya que las otras tres habían llegado como extremo. Computa una asistencia cada 232 minutos, unos números que solo mejoran Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Brais Méndez y Tello entre los 20 mejores asistentes de la máxima categoría.

Iborra: "no se me pasa por la cabeza el descenso"



«No se me pasa por la cabeza el descenso y veo muchas cosas positivas para pensar que podemos y en eso pienso y con eso me quedo», dijo ayer Vicente Iborra, el único refuerzo del Villarreal en este mercado invernal. «Estamos a tres puntos de salir, queríamos ganar y no ha podido ser, el equipo ha peleado, ha querido ganar, pero no ha logrado hacerlo. Debemos seguir con estas ganas y con esta ambición, seguro que la victoria llegará», prosiguió. El valenciano recalcó que el equipo debe saber vivir con esta presión.