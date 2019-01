Fornals ya ha dicho "no" a otra oferta de Premier League

Pablo Fornals se ha entrenado este miércoles con total normalidad en la ciudad deportiva del Villarreal para seguir preparando el enfrentamiento ante el Valencia del próximo sábado y lo ha hecho pese a tener sobre la mesa la posibilidad real de recalar en el Napoli que entrena Carlo Ancelotti.

El Villarreal ha remitido indirectamente al conjunto italiano a la cláusula de rescisión del jugador, que asciende a algo más de 30 millones, porque en estos momentos su intención es no desprenderse del futbolista pese a que necesita hacerle hueco económico —para cumplir los límites salariales y de gasto— a un central antes de que acabe el mes ya que la opración Iborra ajustó los límites.

A la espera de ver si el conjunto transalpino —que está a punto de traspasar a Allan al PSG y que por tanto puede tener tanto dinero como necesidad— se decide a abonar la cláusula, que tampoco es prohibitiva, la cuarta pata del banco y posiblemente la más importante es el propio jugador, quien acaba de rechazar otra oferta también suculenta tanto en lo deportivo como en lo económico para este mercado invernal pero en este caso procedente de la Premier League, lo que hace pensar que no tiene intención de salir, aunque en el club siguen a la espera.

Lo que podría haber supuesto un debate interno ante la disyuntiva de mantener o desprenderse obteniendo una plusvalía importante de un jugador que es uno de los grandes activos pero que es cierto que está yendo de más a menos para poder reforzar al equipo por otro lado, de momento el club lo ha zanjado con hechos. No negocia y remite al Napoli a la cláusula, aunque todavía queda una semana de mercado.