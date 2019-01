´Florentino y Valverde son unos forofos´

El presidente de Mediapro, empresa responsable del Videoarbitraje (VAR) en España, Jaume Roures analizó las críticas de Real Madrid y FC Barcelona sobre el uso de esta teconología. Además cargó contra el colectivo arbitral sobre la manera en la que están utilizando el VAR.

Sobre la acción entre Luis Suárez y Cuéllar, el presidente de Mediapro indició que "se veía que era falta" y añadió "con las seis repeticiones se veía claramente". En la misma línea cargó contra el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde: "Habrá forofos como Valverde diciendo que no era falta y otros que no, pero esto no tiene que ver con la tecnología. Se equivocó diciendo que había comedia de Cuéllar y aún no se ha disculpado".

Roures también atizó al Real Madrid por sus quejas en el supuesto derribo de Gerónimo Rulli a Vinicius dentro del área. "El penalti a Vinicius me pareció como una casa" y lanzó un dardo a Florentino Pérez: "Hasta el momento del penalti de Vinícius no había ningún problema con el VAR. En el momento que el Real Madrid se ve afectado comienza la campaña".