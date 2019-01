Luis espera fichajes, aunque no ve fácil mejorar lo que hay

El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, aseguró en rueda de prensa que su jugador Pablo Fornals está entrenando con normalidad y que no le ve distraído ante los constantes rumores sobre clubes, como el Nápoles, que podrían acometer en breve su fichaje.

"Hago vida normal con Fornals. Está entrenando perfectamente, como si no existiese nada. Hasta que no me lleguen con algo no tengo ni idea y el club ya ha dicho que no hay nada de momento. Trabajamos con total normalidad y a Pablo lo veo centrado y metido", aseguró.

"Si hubiese una salida sería un contratiempo y habría que solucionarlo", apuntó ante una posible salida de Pablo Fornals en este mercado invernal.

El técnico valenciano no cerró la puerta a algún nuevo refuerzo, tras al llegada de Vicente Iborra, si mejora el potencial de su plantilla.

"Sabemos lo que podemos necesitar y si viene, bienvenido sea. Como todos estamos abiertos a reforzar pero tiene que ser algo que mejore lo que tenemos pero no es fácil porque tenemos un equipo compensado con jugadores de sobra, a no ser que haya una salida inesperada", finalizó.