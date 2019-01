"Estoy convencido de que el equipo saldrá de abajo"

El técnico Luis García Plaza ya es historia en el Villarreal CF. El madrileño dio una rueda de prensa para despedirse y analizar la decisión del club de prescindir de sus servicios después de solo ganar uno de los nueve partidos dirigidos.

Luis García Plaza quiso salir de la entidad grogueta con buenas palabras para el club: "Estoy muy agradecido por la confianza que demostraron en mí cuando llegué y deseo lo mejor al Villarreal".

Tal y como ya comentó tras la derrota en Mestalla, el entrenador considera que el equipo no estuvo mal en todos los enfrentamientos, pero el último distó mucho de lo que se esperaban como también reflejó Asenjo en la entrevista a pie de campo: "De seis partidos, solo estoy descontento con el último, pero ha faltado un resultado que nos impulsara".

Aun así también se mostró convencido de que el potencial del equipo terminará por salir a la luz y emergerá de los puestos de descenso: "Creo que el equipo saldrá. Lo creo de verdad porque tiene capacidad y está involucrado".

Asimismo Luis García reconoció que en la sesión de trabajo de esta mismo martes por la mañana todavía no sabía la decisión del club: "Quien haya visto el entrenamiento de esta mañana, donde no sabíamos, habrá visto la intensidad, las ganas... Estoy convencido de que hay tiempo para sacar esto adelante. El duelo del Espanyol es ideal para revertir la situación y creo que se ganará".

"No comparto la decisión, pero la acepto. Me consideraba capacitado, vivo y con ganas. Creo que podía revertir la situación, pero también el que venga lo podrá revertir", dijo Luis García Plaza.

Además, aseguró que no era un momento fácil para él principalmente por tratarse de un club al que quiere mucho. "Es la tercera destitución en mi carrera. Venir a este club era una de las cosas que más ilusión me hacía. No ha salido bien y ya está. Tampoco he tenido tiempo para que salga bien", manifestó Luis García.