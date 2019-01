El Ontinyent encuentra financiación y salva la desaparición in extremis

El Ontinyent no desaparecerá. "Estábamos en el minuto 94 con córner a favor. Hemos marcado", ha dicho aliviado Luis Ortiz, presidente del club. El Ontinyent ha salvado, tras una larga jornada de trabajo y negociaciones, el primer match-ball que les iba a llevar a la liquidación al encontrar financiación para poder pagar a sus futbolistas.

Ortiz ha explicado en rueda de prensa la última hora de la entidad. "Tenemos el compromiso para seguir pagándoles de aquí hasta el final de la temporada". Sobre los salarios que deben a los jugadores, el dirigente ha explicado que "el viernes se hará un pago y el resto se irá liquidando conforme vayan venciendo las mensualidades".

Un grupo de personas aficionadas y vinculadas al club ha decidido invertir para evitar lo que hubiera sido el final a más de 88 años de vida, cinco de ellos en el fútbol profesional militando en Segunda A.

"Doy las gracias al esfuerzo que ha hecho gente importante de Ontinyent para llevarlo a cabo. De momento quedan en el anonimato. Todo ha sido gracias a gente de Ontinyent vinculada con el club que no podían conseguir que el club desapareciese. Han demostrado su amor al pueblo, al club y a los colores", ha dicho Ortiz.



¿Y ahora qué?

Algunos de los futbolistas ya habían pedido la baja federativa para buscarse la vida en lo que resta de mercado. "Tenemos un inconveniente porque hay algunos jugadores que ya han pedido la baja", ha confesado el directivo del club textil.

"Vamos a reunirnos con ellos y haremos un esfuerzo. No podemos permitir que se vayan jugadores y más si los consideramos imprescindibles. Alguna baja puntual sí se puede dar" ha explicado en este sentido Luis Ortiz, que ha argumentado que después de todo lo ocurrido y del compromiso de los aficionados, lo lógico sería que los jugadores con contrato siguieran jugando en El Clariano, además de que será lo que exijan.

En todo caso, si se produjeran salidas llegarían refuerzos ajustándose siempre al mermado presupuesto del club y teniendo en cuenta la Ley Concursal a la que está sometida la entidad. Eso sí, tendría que desbloquearse la situación administrativa con la Federación, que ha cortado los derechos federativos del club. "Siempre y cuando se desbloqueen los derechos federativos, algo que podemos conseguir, podríamos reforzarnos", ha explicado Ortiz. En los próximos días se convocará una Asamblea para poner al día a los socios de lo ocurrido en las últimas horas.



La Ley Concursal y la búsqueda de compradores

Pese a que el club ha salvado en primera instancia la liquidación, el futuro del Ontinyent no está asegurado. "El concurso sigue su trámite y no se va a paralizar", ha comentado Ortiz.

El presidente ha indicado que el club seguirá buscando inversores para saldar la amplia deuda y que todo pasa por la permanencia en Segunda División B como mínimo. "La única viabilidad del club pasa por tener una continuidad en Segunda B. Si descendemos a Tercera lo tendríamos muy mal". En este sentido, el dirigente ha explicado que se podría incluso a llegar a vender la plaza para recoger ingresos en caso de extrema necesidad.

Además, Ortiz ha avanzado que ya se han recibido propuestas de varios grupos inversores alternativos al ya conocido porque la espantada de Élite Sports ha hecho propaganda al club. "Ya he recibido propuestas de varios grupos que quieren venir al Ontinyent. Todo se tiene que estudiar muy bien y todo tiene que ser consensuado con los socios", ha explicado.



La espantada de Élite Sports: motivos

"Si se hubiera producido la llegada de Élite Sports tampoco nos garantizábamos más que esta temporada", ha asegurado el presidente en relación a la renuncia del grupo inversor a comprar el club.

Élite Sports, grupo encabezado por Adrián Márquez, había estado negociando durante un mes con la entidad, pero cuando el acuerdo estaba cerca de cerrarse decidió renunciar. "Personalmente me siento engañado y humillado. Estoy dolido porque hice firmar a directivos que llevaban más de 40 años en el club su renuncia", se lamentó al respecto Ortiz.

Al finalizar la temporada pasada, el grupo inversor Élite Sports decidió dejar la gestión del Ontinyent al detectar «irregularidades» en la transformación del club en sociedad anónima. Desde entonces, los problemas económicos se han sucedido y la plantilla se ha visto afectada por el impago de varias mensualidades.

Dicho grupo iba a afrontar, siempre y cuando se cumplieran ciertas premisas, la compra del club para afrontar la deuda. No obstante, el martes decidió renunciar a esta opción dejando el futurpo del Ontinyent en el aire.

Adrián Márquez, expresidente del club textil y administrador del grupo inversor manifestó ayer que esta empresa "no es la responsable de la liquidación del club" y agregó que tras invertir un millón de euros hace un año, no pueden afrontar ahora los problemas económicos de la entidad. "El club no se liquida por culpa de Élite Sports, sino porque el grupo inverosr que entró dejó de pagar"

Al parecer, tal y como sostiene Márquez, el club recurrió a su empresa cuando ya "había explotado todo" para pedirles 600.000 euros. La directiva pretendía así afrontar las deudas y finalizar, sin poder fichar por tener los derechos federativos cortados, la temporada.

Marquez sostiene que "en esas condiciones no podemos volver", porque además de no poder fichar, se iban a encontrar con posibles demandas de los jugadores por no cobrar. Mientras tanto, desde el club se sigue buscando otra alternativa para lograr viabilidad económica y evitar una desaparición cada vez más cercana.

Élite Sports gestionó el Ontinyent durante la temporada 17/18 con Adrián Márquez en la presidencia. En este curso, el equipo dirigido por Vicente Parras rozó la promoción de ascenso a Segunda División y se clasificó para disputar la actual edición de la Copa del Rey en la que fue eliminado por el Melilla en la tercera ronda.

Márquez ha explicado que después del «enorme esfuerzo» que hizo Élite Sports con el Ontinyent, la empresa decidió salir y «desde entonces no han parado desde el club de insultarles y hasta demandarles». Además ha insistido en que el Ontinyent «no se liquida por culpa de Élite Sports, sino porque el grupo inversor que entró dejó de pagar hace meses. Nosotros no hemos ahogado al club».