El Villarreal tilda de "vital" su partido ante el Espanyol

El Villarreal ha tildado el partido del domingo de "vital" y con el propósito de potenciar el ambiente en el feudo 'groguet', el club ha preparado una serie de actividades para convertir La Cerámica una olla a presión ante el conjunto blanquiazul.

El club repartirá hasta 15.000 aplaudidores, el córner del Fondo Norte contará con un grupo de percusionistas y un trompetista que marcarán el ritmo de la animación y la megafonía del Estadio de la Cerámica entonará el tema "We Will Rock You" en acciones de peligro a balón parado-

Asimismo, los abonados que quieran vivir el encuentro desde la Grada de Animación durante el choque ante el RCD Espanyol, podrán formalizar la reubicación durante este jueves en las dos Tiendas Oficiales del Villarreal CF.