El Capitán del Submarino toma la palabra

«Después de que hablara el míster, el presidente estamos en una situación muy complicada y era el momento de salir y dar explicaciones». Palabra de capitán. Bruno pidió hablar ante los periodistas para lanzar un mensaje como líder del vestuario e informar de su recuperación, tras un año sin hablar.

No es momento de bajarse del Submarino y ante la falta de liderazgo Bruno quiso respaldar a Calleja y a Fernando Roig. «Esto es lo más importante de mis palabras. Debemos estar todos juntos. Me encantaron las palabras del presidente y cómo explicó las decisiones. No hay otro camino. El míster es Calleja, lo ha dicho el que manda», expuso Bruno. «El domingo tenemos un partido súper súper importante en casa y el día del Athletic la afición lo dio todo. Ese es el camino a seguir. Las tonterías fuera. La gente que no quiera apoyar que simplemente que no venga», dijo taxativamente.

«El vestuario está bien. No voy a engañar a nadie. Nos hemos quitado la capa de somos muy buenos. Ahora solo nos vale alcanzar al Rayo, al Celta.... No pensamos más allá del domingo. El objetivo es partido a partido. El domingo tenemos una final muy importante. Ya sabemos cuál es la situación, hay que sacarlo. Estamos a tiempo de corregir esta racha tan mala», apuntó el de Artana sobre cómo debe tomarse el resto de liga el equipo.

«No debo ser yo quien les diga nada, ya lo saben, pero intento apoyar y hacer lo máximo posible para el equipo. Soy el capitán y debo responder. Hago todo lo que puedo desde fuera y ojalá un compañero se sienta como para dar ese paso adelante, afrontar ese liderazgo y lo están haciendo. Solo falta que se lo crean», explicó el capitán sobre la ausencia de una figura con ascendencia que lo reemplace.



«Las pesadillas constantes no me dejaban dormir bien»

«No quería salir cada para explicar mi lesión. Me operé hace año y medio, las cosas se han complicado poco a poco. Estaba ya casi a punto de entrar en una convocatoria y no quería frustrar a nadie, y cuando estuviera para jugar hacer una rueda de prensa», comentó Bruno.

«No voy a entrar en todos los detalles porque estaría tres horas hablando. Tengo una molestia en el tendón rotuliano que me impide entrenar con el equipo y avanzar en mi recuperación. Estoy tranquilo gracias a la confianza del Presidente», añadió sobre la lesión el capitán groguet. «No hay fecha. Me puse plazos, no salió como esperaba... cinco, seis, siete meses... me frustraba más y al final me lo quité de la cabeza por qué era absurdo. No podía dormir y tenía pesadilas», se sinceraba Bruno sobre el proceso.

«El Villarreal es mi vida. En diez años no me había lesionado. Imagínate cómo estoy. Estoy luchando para estar cuanto antes con el equipo. No es agradable estar en la grada y no poder ayudar. Todo el mundo se está portando genial, Roig, Llaneza, mi familia, los técnicos...», agradeció Bruno.