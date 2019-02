Calleja: "Tenemos 17 finales y debemos centrarnos en la primera que es el Espanyol"

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, señaló en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Espanyol que para ellos es la primera final que han de afrontar en su lucha por eludir la zona de descenso y que solo están entrados en dicho encuentro.

"Es una final, tenemos 17 finales y tenemos que centrarnos en la primera que es el Espanyol. Tenemos muchos condicionantes para sacar nuestra mejor versión. Desde el minuto 1 a que pite el árbitro tenemos que dar el cien por cien. Se debe notar en la actitud", recalcó.

El técnico madrileño, que vuelve a dirigir al Villarreal, después de que fuera destituido hace mes y medio, apuntó que "estos cuatro días han ido muy bien. Trabajo extraordinario. Actitud y convencimiento de todo lo que se hace. Hay que cambiar ese miedo que había por rabia y amor propio. Por orgullo".

"Lo primero que se tiene que ver es que demos un punto más durante todo el partido. Cuando vamos a por uno tenemos que ir a por el segundo. Hay que estar fuertes mentalmente. Si nos marcan no podemos venirnos abajo. Debemos estar convencidos de lo que hacemos durante los 90 minutos", añadió.

Calleja comentó que no está preocupado por el Espanyol, ya que solo está centrado en su equipo, aunque recordó que los catalanes fueron muy superiores en el partido de la primera vuelta.

"Sabemos que en la ida fueron superiores a nosotros. En la Liga, los primeros 20 minutos fueron una apisonadora. Hicieron el mejor fútbol de la temporada y nos pudieron haber marcado más goles. Ahora es un partido muy diferente y circunstancias diferentes. Esperamos romper esa mala dinámica contra el Espanyol", señaló.

Preguntado por las variaciones tácticas que puede introducir respecto a la forma de jugar que tenía el equipo con Luis García Plaza, indicó: "He tenido claro siempre como jugar y ahora lo tengo más aún. La identidad se va mantener. No voy a hablar del sistema. Hay que tener la iniciativa después del balón y no renunciar a campo contrario. Hay que hacerlo todo al 2.000 por cien".

Tanto su equipo como el Espanyol llegan a este encuentro inmersos en una mala racha de resultados, aunque el técnico no se fía del conjunto 'perico'.

"No hay una motivación más grande que saber que estamos ahora a cinco puntos y que cada partido es una final, que queremos seguir en Primera y que vamos a luchar hasta el final por conseguirlo. Estoy convencido que de al final de temporada tendremos una alegría muy grande", concluyó.