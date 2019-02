Isco lanza un dardo a Solari

"El Madrid no espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros". Con esas palabras, Rubén De la Red contestaba sobre la situación de Isco en el conjunto blanco un día después de no haber disfrutado de un solo minuto con el equipo blanco en el Clásico. Isco ha utilizado las redes sociales para contestar al exjugador del Real Madrid y de paso para lanzar un dardo a Santiago Solari. "Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala Madrid!!", señaló el futbolista malagueño.

Hace tan solo unos días, y tras su desplante a Chendo en el triunfo ante el Alavés, Isco Alarcón publicó una imagen con el exfutbolista del Real Madrid y actual delegado de la primera plantilla Miguel Porlán Chendo, para aclarar la imagen protagonizada al salir del campo a la conclusión del duelo liguero, en el que tras jugar tres minutos, esquivó el saludo.

Isco hizo la publicación desde el vestuario del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, después de que en el lunes se emitiesen unas imágenes en las que al abandonar el césped del Santiago Bernabéu, esquivó el saludo de Chendo retirando el hombro cuando iba a recibir una palmada de ánimo. Había salido en el minuto 87 para que el brasileño Vinicius Junior se llevase la ovación de la afición madridista