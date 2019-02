El Villarreal CF, a ganar a un rival directo para reengancharse a la salvación

Es evidente que cada uno es lo que es indistintamente del entorno en el que se mueve, pero no lo es menos que las coyunturas afectan tanto en positivo como en negativo. Partiendo de esa base, que es la que sostiene el hecho de que muy buenos futbolistas como los que tiene el Villarreal CF no estén funcionando esta temporada al verse afectados por la dinámica negativa del equipo, lo lógico es pensar que cada uno es uno en sí mismo, pero también sus circunstancias. Eso que suena un poco lioso en realidad no debe serlo tanto. Pretende ser solo la forma de intentar explicar que el Villarreal esta noche, más allá de si es un equipo diseñado para atacar y tener la pelota, debe saber adaptarse a las circunstancias que se encuentre en el Nuevo José Zorrilla para lograr un triunfo que le reenganche de lleno a la lucha por la permanencia. Dicho de otra forma, debe ganar por lo civil o por lo criminal... y punto.



A partir de ahí poco importa que Calleja, como confirmó ayer, apueste esta noche por repetir el dibujo táctico mostrado ante el Espanyol con tres centrales. Lo que de verdad importa es el 'qué' se consiga hoy y el 'cómo', aunque es el medio para intentar conseguirlo, casi que da lo mismo. Si es con posesiones largas y buscando crear superioridades en determinadas zonas del campo será perfecto. Si es bien ordenaditos atrás y saliendo a la contra con Pedraza por banda izquierda será fantástico. Si es asegurando el cero en portería propia y aprovechando un balón parado para marcar un golito aunque sea con el trasero y de rebote será satisfactorio. Y si es enseñando los dientes, pues seguramente adquirirá un cariz un tanto épico —algo que en muchas ocasiones no se entiende muy bien—, pero sabrá igual de bien a los aficionados amarillos que este curso no ganan para disgustos.



Directísimo

El equipo redirigido por Javi Calleja —entiéndase 'redirigido' porque lo vuelve a dirigir él tras el paréntesis fallido de Luis García Plaza al frente, ya que ante el Espanyol se vio una primera parte positiva pero en la segunda el equipo mantuvo la misma dirección que llevaba hasta ahora— se enfrenta esta noche a un oponente que es el menos goleador de toda la categoría, que está inmerso en una dinámica casi tan mala como la suya y que le aventaja en siete puntos. Eso significa que si ganan los vallisoletanos, teniendo en cuenta que tendrían el golaveraje a favor tras imponerse también en la ida, habrán abierto una brecha respecto al Submarino difícilmente recuperable. Ahora bien, si por contra ganan los amarillos, seguro que se verá todo desde otra óptica porque el ansiado objetivo de salir de la zona roja quedará ya a tan solo un partido de distancia y, volviendo al inicio, porque las dinámicas afectan para lo bueno y para lo malo... y ya toca que suceda algo bueno.

El equipo partirá hoy a las 10:30 en avión hacia Pucela y las únicas bajas confirmadas que tiene son las de Bruno Soriano y Manu Trigueros, ambos por lesión. Por contra Calleja recuperará a Víctor Ruiz, un futbolista que la semana pasada no pudo participar ante el Espanyol por acumulación de amonestaciones, pero que todo apunta a que regresa para entrar directamente en el once titular en el puesto de Daniele Bonera. Esa, sobre el papel, será una de las novedades de Calleja en el once —Mario y Cáseres pueden ser otras dos añadidas— respecto al que la semana pasada dejó escapar una valiosa renta de 2-0 ante el Espanyol.

El partido se juega a las 21:00 en un clima frío en Valladolid en todos los sentidos. Frío porque aunque Ronaldo ha presentado un ambicioso proyecto para el club, también ha dicho que ese proyecto se llevará a cabo «en Primera o en Segunda». Y frío también porque a la hora del partido en el Nuevo José Zorrilla se espera una temperatura de 6 grados... pero con una sensación térmica de cuatro.