Marcelo: "Si el Real Madrid no me quiere, que me pague y todo arreglado"

El defensa brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira aseguró que "nunca" se ha planteado salir del club blanco, pero señaló que si la entidad que preside Florentino Pérez no le quiere, que le pague "y todo queda arreglado".

En la misma entrevista al canal Esporte Interactivo en la que reveló que Cristiano Ronaldo le informó de su decisión de abandonar el club madrileño antes de la final de la Liga de Campeones de Kiev, Marcelo negó los rumores que le sitúan en el Juventus, junto al delantero portugués, y afirmó: "Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el Real Madrid".

No obstante, dijo que si el club blanco ya no le quiere, aceptará la decisión y se marchará.

"Si eso pasa, que me paguen y todo queda arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Pero estoy seguro de que no voy a ser despedido", agregó.

Estas declaraciones de Marcelo se producen en un mal momento deportivo del defensa brasileño, que ya no es titular indiscutible en el equipo blanco y ha recibido muchas críticas por su juego y su estado de forma desde que comenzó la temporada.

Marcelo negó que no esté en buena forma, aunque reconoció que ha pasado momentos difíciles.

"Pasé por un periodo difícil dentro del club, dentro de mi fútbol. Cuando no se tiene confianza las cosas no suceden como uno quiere, pero ahora me siento muy bien", afirmó.

Sobre las críticas a su debilidad en el juego defensivo, señaló que, aunque el estilo del Real Madrid ha cambiado en los dos últimos años, él supo "adaptarse".

"Mucha gente cree que tengo que ser un defensa como Sergio Ramos, pero eso es imposible. Mi fuerte es el ataque", subrayó el zaguero brasileño, y resaltó que ahora lo que necesita es jugar "para volver a tener confianza y el nivel del inicio de la temporada".

Marcelo confía en que eso le ayude a ser convocado por Tite, el seleccionador de Brasil, para la próxima Copa América.

En su cuadragésima sexta edición, la Copa América regresa a Brasil después de 30 años y se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio