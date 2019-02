Federación Fútbol Comunitat Valenciana: los mejores valencianos de la temporada 2017/18

«No estamos jugando al fútbol para sufrir, estamos jugando al fútbol para divertirnos. Con el tiempo lo valoraréis. Cuando estéis en sub- 16 y sub-18 lo recordaréis, y lo haréis con cariño. Tenéis que aprender que el fútbol tiene dos caras. Ayer tuvimos la buena y hoy hemos tenido la mala. Cada día puede salir una de las dos caras y hay que convivir con ello, porque si no dejaremos de jugar. Si siempre saliera cara, los demás no jugarían al fútbol. Así que cogemos nuestras cosas y como deportistas que somos nos vamos con la cabeza muy alta». Fue el discurso viral a sus pequeñas jugadoras de José Andrés Menchero 'Menchi', el seleccionador de la sub-12 femenina tras perder el pasado marzo 2 a 1 contra Castilla y León en el Campeonato Nacional de selecciones autonómicas. Un impresionante ejemplo que fue merecedor, en la gala anual de Entrega de Premios y Trofeos correspondiente a la campaña 17/18 de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, de una mención especial a los valores del deporte tanto para el entrenador como para las niñas que aquel día lloraban desconsoladas.

El de Menchi y la sub-12 fue uno de los reconocimientos más merecidos de la velada que se celebró en el auditorio Mar Rojo del Oceanográfico y en el que el protagonismo recayó de manera especial en el fútbol regional así como en los directivos, clubes y jugadores internacionales más destacados del pasado curso en la Comunitat Valenciana. Un emotivo acto al que asistieron aproximadamente 500 invitados.



Iborra, Lato, Soler, Salvador

La ocasión sirvió también para la puesta de largo en este evento del nuevo presidente de la FFCV, Salva Gomar, máximo responsable desde finales del año pasado después de una carrera electoral en la que se impuso a David Albelda y en la que acabó siendo elegido por aclamación como relevo de Vicente Muñoz, cabeza visible de manera ininterrumpidamente durante las últimas décadas. Los aires de renovación con los que ha llegado Gomar al cargo se están traduciendo en caras nuevas en los puestos de responsabilidad y a nivel de imagen. Y es que una de las sorpresas de la gala fue la presentación del nuevo logo.

Entre los invitados se dieron cita numerosos rostros conocidos del fútbol valenciano, entre ellos jugadores de la Liga Santander como los valencianistas Lato y Soler o el ahora amarillo Iborra, entre otros. Estuvo presente también el 'Pipo' Baraja, el director deportivo Manolo Salvador y el árbitro internacional Mateu Lahoz, galardonado por representar al arbitraje valenciano en el mundo. Las campeonas de Europa sub-17, el Alcoyano por su 90 aniversario o el técnico del Orihuela, Miguel Ángel Villafaina, tras haber rozado el ascenso a Segunda B, fueron otros de los galardonados.