Un espectador le canta las cuarenta a Pedrerol en directo

Sorpresa en los minutos finales del último programa de El Chiringuito, la noche de este martes. Cuando el presentador da paso al público que ha asistido al programa en el plató, habitualmente para que saluden y digan lo bueno que ha sido el programa, Josep Pedrerol escuchó a uno de ellos coger el micrófono y decir esto: "Me habéis aburrido, sinceramente".

Pedrerol le pregunta entonces por qué no le ha gustado el programa y este señor responde leyéndole la cartilla de esta manera:

"Estáis hablando del VAR seis o siete días, decís lo mismo, aburrís a todo el mundo. Estáis hasta las tres de la mañana y no dais una noticia importante, nada de nada de nada. Un penalti, os tiráis media hora si ha sido, si no ha sido, y así siempre. No me pilláis nunca más", concluye.