El lamento de Paco Jémez: "¿Se habrán olvidado ya de mí?"

Paco Jémez no encuentra equipo. El que fue entrenador del Rayo Vallecano, Granada o UD Las Palmas, parece no estar atravesando por un buen momento personal. El técnico canario está en estos momentos en el paro después de descender a segunda división con la UD Las Palmas en la temporada 2017/18.

Jémez se ha distinguido siempre por tener una fuerte personalidad y sobre todo, por una idea muy firme de jugar un fútbol de posesión y valiente. Sus equipos han buscado siempre la portería contraria y el gol antes que defender un resultado aunque fuese favorable.

En una reciente entrevista al programa El Transistor de Onda Cero que presenta José Ramón de la Morena Jémez lamenta que no tiene equipo y se pregunta si se han olvidado de él: "Yo ya estoy que no me aguanto ni yo; tuve alguna oferta pero no me las planteé, peor luego piensas...¿se habrán olvidado ya de mí?".