Partidos y horarios de la Champions League

El FC Barcelona visita este martes al Olympique de Lyon en el Groupama Stadium (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones), en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con la intención de olvidar los malos partidos a domicilio del pasado en las eliminatorias y aprovechar la ausencia por sanción de Nabil Fekir, la gran estrella de los franceses.

Tras el parón de invierno el Barça retoma la 'Champions' con la intención de dar continuidad a su buena fase de grupos, superando a Tottenham o Inter de Milán, y seguir marcando lejos del Camp Nou y dando buena imagen, algo que no sucedió en Roma hace un año y les condenó a perder de nuevo el tren continental. Los blaugranas saben que no pueden encomendarse siempre a las remontadas, y por ello confían en superar a domicilio a un Lyon que además de no tener a Fekir, su gran referencia y máximo goleador, está pendiente de Denayer, clave en la defensa.

El miércoles (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones) será el turno del Atlético de Madrid, que se mide a la Juventus de Cristiano Ronaldo en la ida de los octavos de final en busca de un buen resultado para encarrilar la eliminatoria.



Partidos de Champions



Martes 19 de febrero



Liverpool - Bayern de Múnich

Lyon - FC Barcelona

Miércoles 20 de febrero

Atlético de Madrid - Juventus

FC Schalke 04 - Manchester City