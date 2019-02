Un futbolista español denuncia 'mobbing'

Alberto Bueno, futbolista español que milita en el Boavista luso, club en el que recaló este mercado invernal procedente del Oporto, ha denunciado ante los micrófonos de Radio Marca que fue vístima de 'mobbing' por parte del campeón portugués cuando fue preguntado al respecto: "Sí, completamente. En el día a día. Quería sentirme parte del equipo y cuando estás en esta situación no se la deseas a nadie. Todo esto me va a hacer más fuerte. Cuando llegué aposté por venir a un club ganador. Una lesión interrumpió todo y a partir de ahí todo ha sido zancadilla tras zancadilla. El club no me ha facilitado nada las cosas y ahora por fortuna soy libre". El futbolista, tras sufrir la lesión a la que hace referencia, fue relegado incluso a jugar con el filial del Oporto.