El Manises CF pide una solución para los desperfectos de su campo

En Manises la situación del campo municipal es actualmente delicada. Con unas instalaciones por debajo del mínimo exigido, desde el Ayuntamiento todavía no han dado respuesta a los mensajes que ha enviado el Manises C.F. en los que se pide una respuesta sobre por qué no se solucionan los muchos desperfectos que hay en el estadio. La situación es tan grave que incluso se tuvo que suspender un partido esta temporada después de que un árbitro considerase que no era practicable una de las áreas del campo, ya que podía ocasionar daño a los prebenjamines que debían jugar el choque.



El Manises C.F., así como el Kelmo, el Sporting y el Femenino son los principales perjudicados de unas instalaciones en las que las vallas publicitarias están rotas, parte de la grada también e incluso la iluminación está parcialmente fundida. De esta manera, desde la entidad lo único que reclaman es que se les dé algún tipo de respuesta sobre el motivo por el que no se solucionan todos estos problemas. Sobre todo porque en algunos casos pueden ocasionar grandes daños.