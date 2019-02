El VAR insiste en la polémica: lo de Wass no era penalti

Era fuera de juego previo a la acción del penalti sobre Daniel Wass frente al RCD Espanyol. Al menos el ex árbitro Antonio Jesús López Nieto, miembro del Comité Arbitral de la Competición Profesional que ha dado en la charla este miércoles sobre el VAR (Videoarbitraje) en València, no admite debate.

Sin querer entrar en materia para evitar la polémica, aunque posteriormente Marcelino García, técnico del Valencia CF, le haya replicado, el malagueño se ha limitado a explicar cómo actuó el VAR en la acción. Según el procedimiento marcado por la IFAB y la FIFA la jugada fue señalada como fuera de juego posicional por intereferencia de Gameiro.

En ese caso, según ha justificado López Nieto, el VAR no puede incoar al árbitro a la revisión en la pantalla a pie de campo, puesto que es una jugada de interpretación sin error manifiesto. ¿Y por qué se detuvo el juego? El VOR y el VAR, de acuerdo con el exárbitro, revisan la acción por si hubiera penalti pero indican a De Burgos Bengoetxea que reanude el partido al quedar invalidado por el fuera de juego previo.

Asimismo López Nieto ha defendido la toma de decisión en esa jugada explicando que la línea del fuera de juego se realiza desde el VOR y aunque haya centímetros de desajuste en ciertas acciones, el sistema mostró que sí había posición ilegal.



Las quejas de Marcelino

Marcelino se mostró contrariado con el VAR después del empate contra el Espanyol. El técnico asturiano tras el duelo explicó su malestar: "No he visto la jugada, que sepa los fueras de juego no los revisa el VAR. Si hay penalti o no... No lo he visto pero si no hay fuera de juego no tengo ninguna explicación. El VAR empezó muy bien pero esta semana ves cosas que te extrañan un poco. Toda experiencia nueva necesita una mejora pero si no hay fuera de juego y es penalti esta semana no ha actuado de forma correcta".

Por otro lado SÚPER pudo conocer de primera mano cómo ocurrió la acción desde la situación de Gameiro: el rechace es rápido y coge al delantero fuera de posición tras realizar un desmarque al primer palo. El árbitro debió pitar penalti, como ha insistido el técnico blanquinegro este miércoles en su rueda de prensa.