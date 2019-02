Lotina amarga el debut de David Villa junto a Iniesta

El Vissel Kobe de Andrés Iniesta cayó derrotado por 0-1 frente al Cerezo Osaka en el inicio de la nueva temporada de la liga japonesa de fútbol, que supuso también el debut en los estadios nipones del delantero español David Villa.

El encuentro, el único de la jornada del viernes en la competición asiática y que permite dar inicio al campeonato, que seguirá este sábado con el resto de los partidos de la jornada, lo disputó el Vissel Kobe en la ciudad de Osaka, feudo del equipo dirigido ahora por el español Miguel Ángel Lotina.

Ésta es la segunda temporada en la que participa Iniesta, que se sumó en julio pasado al Vissel Kobe, pero el de ayer fue el primer encuentro en Japón del 'Guaje' Villa tras anunciarse su llegada al fútbol nipón, el 1 de diciembre pasado, procedente del New York City.

Con el número 8 en la espalda de Iniesta y el 7 en la de David Villa, ambos jugadores salieron en la alineación inicial que había programado el entrenador del Vissel Kobe, el también español Juan Manuel Lillo, al frente del equipo desde septiembre pasado. La punta del Vissel Kobe estuvo a cargo de Villa y del alemán Lukas Podolski, cada uno en su lado, con jugadas servidas por el mediocampista y exinternacional español Iniesta, en un esquema que desde el inicio intentó con fuerza inaugurar el marcador.

El primer choque del Guaje sin embargo no terminó con un buen marcador para el Vissel Kobe, quien a pesar de todas sus estrellas no logró llevarse los tres puntos ante el Cerezo Osaka. En un choque en el que David Villa no pudo disfrutar de demasiadas ocasiones, el conjunto de la ciudad de Kobe vio como en el tramo final el Cerezo Osaka hacía el único tanto del choque. El autor, el defensa Yamashita, dejó por tanto sin premio a un Villa que deberá esperar hasta el próximo 2 de marzo, cuando se verá un duelo ante el Sagan Tosu de Fernando Torres. Se vivirá de esta manera, el cara a cara entre los dos delanteros españoles de la Eurocopa de 2008.