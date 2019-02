El Chelsea sanciona a Kepa sin una semana de sueldo

El Chelsea comunicó en su página web que ha sancionado al portero español Kepa Arrizabalaga sin una semana de sueldo por negarse a ser sustituido por el entrenador Maurizio Sarri en la final de la Copa de la Liga disputada contra el Manchester City, el pasado domingo.

La jugada ocurrió pocos minutos antes de la penaltis, cuando Kepa sufrió un problema muscular y Sarri intentó sustituirle, pero el portero español no quiso salir del campo, alegando que podía continuar en el césped. "Kepa y yo hemos hablado sobre el incidente. Fue una buena conversación. Hubo un malentendido, pero ha entendido que cometió un error por cómo reaccionó. Se ha disculpado conmigo, con sus compañeros y con el club. Está en manos del club si quieren tomar medidas, pero para mí es un asunto cerrado", dijo el italiano en declaraciones recogidas en la página web del club.

La semana de sueldo que no percibirá Kepa irá destinada a la fundación del Chelsea. "He pensado mucho sobre la acción del domingo. Aunque fue un malentendido, reflexionando, cometí un error. Quería tomarme un tiempo para disculparme con el entrenador, con Willy (Caballero), con los otros compañeros y con el club. También quiero pedir perdón a los aficionados", explicó el portero español.

Kepa: "En ningún momento mi intención fue desobedecer a Sarri"

El portero español Kepa Arrizabalaga aseguró tras el partido que "en ningún momento" su intención fuera la de "desobedecer" a su entrenador, Maurizio Sarri, cuando este quiso cambiarle antes de la tanda de penaltis en la final de la Copa de la Liga. "Fue un malentendido. En ningún momento fue mi intención desobedecer al entrenador. Había sido atendido dos veces por los médicos y él creyó que no estaba en condiciones de seguir. Fueron dos o tres minutos de confusión hasta que llegaron al banquillo y se lo contaron a Sarri", dijo Kepa en la zona mixta de Wembley.

El incidente entre Kepa y Sarri ocurrió minutos antes de los lanzamientos de penalti, cuando el italiano trató de cambiar al meta español por Willy Caballero y Kepa se negó. "Si lo ves desde fuera, puede que no fuera la mejor imagen. He hablado con el entrenador y creo que fue un malentendido. Entiendo que en la televisión y en los medios se hable sobre esto, pero estoy aquí para explicarme y para decir que no fue mi intención ir contra el técnico. No fue insubordinación, solo quería decir que estaba bien", reflexionó.

Kepa, quien cayó en la tanda de penaltis ante el City, admitió que la acción ocurrió en los últimos minutos de una final y que uno no se dio cuenta de las reacciones en ese momento. "Sé la imagen que he dado, pero no era mi intención negarme a salir", agregó.

Además, el portero del Chelsea señaló que no cree que deba ser "el momento más importante de la final" y que compitieron a un buen nivel contra uno de los mejores equipos en el mundo. "Aprenderé de ese episodio y aceptaré cualquier castigo que el club crea que es apropiado", agregó.