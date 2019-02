Presunto racismo arbitral en Moncada

La polémica racista en el mundo del fútbol se ha avivado después de lo presuntamente ocurrido el pasado fin de semana en el partido entre el Atlético Moncadense y el Atlético Villar. Según denuncian a SUPER testigos presentes en el campo, el colegiado del encuentro F. J. S. R. supuestamente profirió insultos racistas a uno de los futbolistas del Atlético Villar tras una protesta por un lance del juego.

La versión oficial del colegiado del partido recogida en el acta es que le contesta al futbolista con un «no te entiendo (textual)» y que los futbolistas se agolparon en torno a él con insultos como «hijo de puta, salte del campo» o «faltas de respeto, no». El texto continúa y añade que «debió retirarse temiendo por su seguridad y para salvaguardar su integridad física».

Este es el texto oficial al que pudo acceder SUPER y que redactó el árbitro contando su visión de lo ocurrido sobre el terreno de juego. En ella asegura no haber faltado el respeto a nadie y detalla el motivo por el cual debió marcharse a su vestuario

Sin embargo al parecer existe otra versión opuesta sobre la cronología de los hechos y esta es bien distinta. Corría el minuto 85 del partido en Moncada cuando el jugador Leopold Ronaldo Nameni, del Atlético Villar, reclamó una decisión al árbitro por un lance del juego. Este supuestamente le contestó con un: «Cállate, negro, háblame en mi idioma. No entiendo tu lengua». Tras esto el resto de compañeros del jugador del Atlético Villar fueron a por el árbitro para recriminarle sus palabras con dureza. Ante la crispación reinante en el terreno de juego, el árbitro decidió marcharse a su vestuario.

El encuentro, correspondiente a la jornada 22 del Grupo IV de Primera Regional, ya no se reanudó, quedando suspendido con un 2-1 en el marcador y con la Guardia Civil y la Policía Local, que ya estaban en el campo por otros motivos según refleja el acta, custodiando el vestuario y aconsejándole que no volviera al césped: «Me instan a que no salga en estas circunstancias y me veo obligado a suspender el encuentro».

Desde el Atlético Villar no han querido hacer declaraciones públicas al respecto a la espera de que el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) se reúna mañana miércoles y decida qué hacer una vez se estudie el acta del partido. Tampoco el Atlético Moncadense dice nada al respecto.