Otro Clásico que puede acabar con destitución en el Bernabéu

Tras la eliminación de la Copa del Rey ante el Barça en el Santiago Bernabéu, la cúpula del Real Madrid ya piensa en qué hacer con Solari, a quien el crédito se le agota. Tras un arranque inestable en el banquillo blanco, el técnico que sustituyó a Lopetegui en el banquillo no ha terminado de dar con la tecla y pese a contar con una pequeña mejoría en los resultados de su equipo, el bache vuelve a ser real.

Ganar el derbi madrileño (1-3 ante el Atlético de Madrid) y encarrilar el pase a cuartos de la Champions ante el Ajax (1-2 a domicilio) no fue suficiente. Si bien, la versión de los blancos no mejoró con esos partidos, en los que la efectividad -encabezada por Benzema- volvió a ser determinante y terminó imponiéndose al buen juego de sus adversarios, ahora es el Madrid el que peca por falta de pegada. Es lo que ocurrió en los dos Clásicos coperos, en los que los hombres de Solari tuvieron más ocasiones de gol que el Barça, pero no aprovecharon para poner tierra de por medio, con la consecuente eliminación por un Barça que sí hizo los deberes de cara a puerta.

Siquiera fue así en los partidos transitorios ante Girona (derrota 1-2) y Levante (victoria 1-2 y gracias al escándalo arbitral que azotó al Ciutat de València ante un equipo granota que mereció mucho más). Solari llegó al Clásico con dudas, y pese a la buena imagen que dejó el equipo en Chamartín, la goleada blaugrana pudo ser incluso superior.

Así pues, Santiago Solari se encuentra -de nuevo como ya ocurrió al principio de su estancia en el banquillo blanco- en la cuerda floja. En este sentido, una mala actuación en el próximo Clásico liguero incluso podría llegar a costarle el puesto, como ya ocurriría con Julen Lopetegui tras caer 5-1 en el Camp Nou en el encuentro de la primera vuelta con una exhibición culé.



Un balance insuficiente



El balance de Solari desde que ocupa el banquillo del primer equipo no es malo del todo, si bien no le ha permitido reconducir la situación liguera (el equipo es tercero a nueve puntos del líder) y le ha terminado privando de la Copa. En 29 partidos oficiales, suma 21 victorias, 2 empates y 6 derrotas, con un bagaje de 66 goles a favor y 31 dianas en contra.

De momento, en la capital prefieren ser cautos y no tomar decisiones en caliente, si bien otra humillación el próximo fin de semana ante el eterno rival podría precipitar los acontecimientos. Julen Lopetegui, su antecesor, cayó precisamente tras una abultada derrota (5-1) ante el Barcelona en el Camp Nou. Del mismo modo, hasta aquel partido todos "estaban con Lopetegui", hasta que terminaron por darle la espalda. Portazo por todo lo alto, con malas formas, sin rueda de prensa de despedida y con una falta de respeto en aquel polémico comunicado de prensa con el que el club blanco zanjó su relación con el exseleccionador nacional de España.



No vale con jugar bien



Ahora, el futuro de Solari -al menos a corto plazo- pasa por no dejar una buena imagen ante el equipo de Ernesto Valverde, sino por obtener un buen resultado. Sin gol no hay fútbol, con lo que los blancos tendrán que encomendarse a sus atacantes para salir de este bache que puede ser letal para el técnico rosarino.

Mientras, Solari sigue fiel a sus principios. La gestión de algunos antiguos pesos pesados del vestuario (Isco, Bale, Marcelo o incluso Asensio) no ha sido la idónea y el entrenador no parece aflojar sus pretensiones al respecto. En todo este tiempo, el argentino ha decidido emergir el talento de Vinicus y apostar por Reguilón, a quien ya entrenó en el Castilla. Y con ellos, que precisamente están salvando los muebles del equipo en algunas ocasiones, morirá en caso de hacerlo.