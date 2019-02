"Mourinho será el próximo entrenador del Madrid"

El ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón ha afirmado que el portugués José Mourinho "entrenará, al 90 por ciento, al Real Madrid la próxima temporada" en sustitución de Santiago Hernán Solari porque, según él, es "el único que respeta" el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez.

"José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid al 90 por ciento, es el único al que Florentino respeta", indicó antes del Clásico de LaLiga Santander del próximo sábado en el Bernabéu.

Además, Calderón ha añadido que Florentino Pérez ya intentó fichar a Mourinho hace unos meses. Sobre el nuevo Bernabéu, Calderón ha comentado que saldrá "muy bonito", pero que va a costar "el doble que el Metropolitano".

Por su parte Milla lamentó la falta de gol del conjunto madridista y ha asegurado que tiene "un problema que debe mejorar". "Entendieron que no había que firmar un delantero, pero sí tienes la sensación de que en este tipo de partidos se ve claro que tiene carencias en el área contraria", ha explicado el ex futbolista, quien ha mencionado que hay que esperar para saber cómo afecta a los blancos la eliminación de la Copa del Rey.

Alfonso Pérez se ha referido a la situación del centrocampista blanco Francisco Román Alarcón 'Isco'. "Me sorprende. Tú puedes hacer rotaciones, pero de un plumazo quitarte de en medio a un jugador como Isco ... será un tema entre Solari y él", ha señalado. Por otro lado, ha dicho que, en el caso de ganar, el Real Madrid todavía tendrá opciones en liga y que este sábado se juega "medio campeonato".

"Cuanto peor ves a un rival directo más ganas tienes de machacarlo", ha destacado Ezquerro, quien también ha hablado de Vinicius. "Tiene 18 años y no es Leo Messi. Hay que tener paciencia con él porque tiene buenas condiciones y ya las meterá", ha comentado el ex delantero culé.

Sobre las declaraciones del central del FC Barcelona Gerard Piqué, Víctor Muñoz ha explicado que él tiene una opinión de política y deporte "muy distinta a la suya". También se ha referido a Gareth Bale, de quién ha asegurado que no tiene la misma personalidad ni las mismas condiciones que Cristiano Ronaldo y por tanto "no puede ser un líder". "No es el gran jugador que el Real Madrid necesita para hacer goles", ha concluido.