Fran Escribá, nuevo entrenador del Celta

El técnico valenciano Fran Escribá será el nuevo entrenador del Celta de Vigo. El club celeste acaba de anunciar el acuerdo, justo instantes después de avanzar que Miguel Cardoso no seguirá al frente del proyecto tras la derrota en Ipurua. Una más en una racha para olvidar del conjunto de Balaídos, que con el técnico luso solo había ganado uno de sus once partidos.

Escribá, ex del Villarreal y del Elche entre otros, cogen a un equipo con una dinámica muy negativa. A las puertas del descenso (solo dos puntos por encima del Villarreal, que sería el primer equipo en perder la categoría) y con una dinámica que no invita al optimismo. De hecho, en sus últimos once encuentros solo ha sumado cinco puntos.

El entrenador de Valencia será presentado en las próximas horas y contará en Vigo con su cuerpo técnico de confianza. Será el tercer entrenador del conjunto celeste este curso tras Antonio, 'El Turco' Mohamed y el propio Cardoso.

La última aventura del técnico en Primera División data del curso pasado, en La Cerámica. Tras una irregular racha con el Submarino amarillo, fue despedido y en su lugar llegó Javi Calleja.