Fran Escribá: "Tuve otras opciones, pero preferí esperar un proyecto que me gustara"

El nuevo entrenador del Celta, Fran Escribá, ha asegurado que, a pesar de las dificultades, con el equipo rozando los puestos de descenso, el proyecto del club gallego es "ideal" para él, señalando que los jugadores "no van a tener ningún tipo de problema en adaptarse" a su estilo, y ha afirmado que el problema del equipo no es "tanto defensivo como de equilibrio".

"Tuve opciones de ir a otros sitios, pero preferí esperar un proyecto que me gustara. Siempre me gustó este club, y aunque la situación es difícil, vengo con muchísima ilusión para ayudar a sacar al equipo de la difícil situación en la que está", explicó en la rueda de prensa de su presentación. "Se habló rápido y en menos de 24 horas estoy aquí", añadió.

En este sentido, el técnico valenciano reconoció que le influyeron las referencias de la entidad que le habían ofrecido exjugadores celestes. "Me gustaba el reto, es un club que siempre me había gustado. He tenido exjugadores que han estado aquí y siempre me han hablado bien del club. Tuve otras opciones y las rechacé esperando una que me gustara. Me gusta la plantilla, el club, lo que veía, y pienso que es un proyecto ideal para mí", afirmó.

Además, Escribá aseguró que no piensa en la continuidad para la próxima temporada y que solo se centra en lograr el objetivo de la permanencia. "Vengo tan ilusionado que todo lo que ocurra a partir del 30 junio me importa poco. El club y la ciudad merecen estar en Primera División. Si estamos todos contentos será muy fácil para todos continuar. Ahora nos preocupa lo que está delante. Salvemos al equipo y, una vez eso, lo demás será fácil", apuntó.

Por otra parte, señaló que no ha hecho "cuentas" para la salvación. "Nos debe importar el partido del domingo e intentar sumar de tres en tres. Con 12 jornadas y un calendario como el que tenemos es normal que a veces no se sume, pero el equipo está más que preparado para que pueda sumar puntos más que suficientes para alcanzar el objetivo. Plantearse plazos no va con mi forma de ser", manifestó.



El problema del descenso



"El club lleva tiempo ahí abajo, sabe que el objetivo es ese -la permanencia- y los jugadores están más que preparados. Nunca están los tres peores equipos en la zona baja, siempre hay alguno que por circunstancias entra", continuó.

En otro orden de cosas, Escribá informó de que llega a Vigo con David Generelo como segundo entrenador, Miguel Villagrasa como preparador físico y David Martínez como entrenador asistente, a los que se unirán los exjugadores del Celta Borja Oubiña y Mario Bermejo, aunque no reveló su función concreta. "La idea, como así me expuso Felipe -Miñambres, director deportivo-, es que estarán para aquello que necesitemos. Es gente que quiere mucho a este club y más de una vez nos los encontraremos en el campo", declaró.



Cómo ve el equipo



Sobre la situación del conjunto gallego, el nuevo técnico del cuadro vigués explicó que unos de los problemas puede residir en el "equilibrio", a lo que contribuye el estado anímico. "Cuando un equipo está en una situación que no espera, hay varias circunstancias, además de que pueda haber errores futbolísticos también hay un tema anímico. Los golpes, cuando uno está débil a nivel anímico, duelen más. Veo al equipo con ganas, si hay algo que me llamaba la atención en los partidos es que el equipo no bajaba los brazos. Estarán preparados para afrontar lo que queda", indicó.

"¿El diagnóstico? Cuando un equipo encaja tantos goles no creo que el problema sea tanto defensivo como de equilibrio; creo que es un equipo que puede atacar y defender bien", prosiguió.

Además, prevé que la adaptación entre cuerpo técnico y plantilla no supondrá un problema. "Nada de lo que pueda implantar va a necesitar una adaptación enorme por parte del jugador. Los futbolistas no van a tener ningún tipo de problema en adaptarse a lo que yo pueda proponer. Con independencia de la adaptación mutua, estoy seguro de que no va a haber ningún problema por ninguna parte", aseveró.



Su propuesta para el Celta



Tampoco entrañará dificultades el esquema de juego. "Creo que el equipo tiene calidad y jugadores para poder jugar distintas variantes; la riqueza de un equipo reside en poder jugar con otros esquemas tácticos. Siempre he estado abierto a otras variantes, y así va a ser de aquí a que acabe la temporada", subrayó.

Escribá también está convencido de que el equipo puede responder a pesar de la recaída del delantero Iago Aspas. "Mañana, cuando me reúna, preguntaré la situación de cada uno. Iago es un futbolista importante; la ausencia del jugador más importante se debe notar, pero hay que hacer valer a los que están disponibles. Hay jugadores con calidad de sobra para que no tengamos que estar echando de menos tanto a los que no están como dando valor a los que están", expuso.

Por su parte, el presidente del club, Carlos Mouriño, tuvo palabras de agradecimiento para el técnico destituido, el portugués Miguel Cardoso. "Quiero hacer un reconocimiento grande al trabajo de Cardoso, un trabajo muy profesional, muy honesto, que no se vio recompensado por los resultados", manifestó. El Celta destituyó ayer domingo al luso para dar una oportunidad a Escribá.