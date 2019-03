Ben Arfa se burla de Unai Emery

Unai Emery y Ben Arfa no son buenos amigos. Técnico y jugador coincidieron en el PSG, pero el vasco no llegó a confiar en la calidad del galo, que terminó en el ostracismo.

Este jueves, el Rennes se impuso por 3-1 al Arsenal y preguntado al término del partido por su exentrenador, Ben Arfa no se mordió la lengua: "Vi a Emery tan nervioso como siempre. Cada vez que lo miraba me entraba la risa. No ha cambiado". En español, euskera, inglés o francés, Emery tendrá la oportunidad de devolverle la sonrisa la próxima semana en el partido de vuelta.