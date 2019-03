AS ROMA

La enésima aventura de Ranieri AS ROMA

Pocos días le ha durado el tiempo libre a Claudio Ranieri. El entrenador italiano fue despedido del Fulham recientemente, después de que no consiguiera dar alas al conjunto londinense en su pelea por salvarse en la Premier League. Sin embargo eso no ha sido impedimento para que la AS Roma haga oficial su contratación como nuevo técnico del equipo.

Solo unas horas después de la destitución de Eusebio Di Francesco y de Monchi como responsables deportivos del equipo capitalino, el ex del Valencia CF y campeón inglés con el Leicester City ya volaba hasta el corazón de Italia para enfrascarse en su nuevo proyecto.

A sus 67 años se enrolará en su proyecto número 19 como entrenador y su segunda etapa en la Roma. Ranieri, que comenzó su andadura en los banquillos en la Vigor Lamezia en 1986, vivirá su segunda etapa en en los 'Giallorossi'. Entre el año 2009 y la 2011 como sustituto de Luciano Spalleti. El equipo fue subcampeón de la Serie A y de la Coppa de Italia. Ahora Ranieri vuelve para reconducir el proyecto y colarse de nuevo en la Champions League.