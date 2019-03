El polémico mensaje de Alba Carrillo al Real Madrid

Hace unas semanas saltaba a la prensa rosa la posible relación entre Alba Carrillo y el portero del Real Madrid Thibaut Courtois. Una relación criticada en el ámbito del madridismo y desmentida por el guardameta hace un día: "No somos novios ni lo vamos a ser porque me está sobrepasando, no podía imaginar que esto fuera así", dijo el belga, según recoge el portal Cotilleo. "He quedado dos veces con Alba. He ido a su casa y ella ha venido a la mía, luego fuimos una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más".

Ahora, la modelo y exmujer de Feliciano López y madre del hijo de Fonsi Nieto, ha explotado y arremete en las redes sociales contra el Real Madrid y pide explicaciones a Thibaut Courtois: "Espero que Thibaut Courtois explique la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando"