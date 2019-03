El Submarino emerge de las profundidades

Qué sensación la de abrir la ventana de un sitio cerrado durante mucho tiempo y notar el primer golpe de aire fresco. Entre el nerviosismo y la frustración el Villarreal CF llevaba dos meses navegando en las posiciones de descenso de LaLiga Santander. La victoria, con épica, frente al Levante UD permite trabajar a la plantilla con algo más de tranquilidad de cara a otra semana importante: la clasificación para los cuartos de Europa League y una nueva final en La Cerámica en Liga. Si hay algún momento debe aprovechar el Villarreal para subirse a la ola positiva es ahora.

La efusividad con la que los jugadores groguets celebraron los tres puntos sobre el césped de Orriols es la prueba del sufrimiento acumulado por la plantilla. «Es un subidón verse fuera del descenso, llevábamos mucho tiempo sufriendo sin poder sacar la cabeza», aseguró Calleja tras el partido. De hecho el equipo ha vuelto a cosechar dos victorias consecutivas y, más allá de las formas, ha recuperado los buenos resultados. Desde la jornada 18 (la 17 fue aplazada y pasó las Navidades en descenso) en la que el Villarreal se instaló en la zona de descenso ya con Luis García al mando no conseguían ver la luz. Calleja dejó al equipo en la decimoséptima plaza y su salida solo acrecentó el problema. Tres empates seguidos frente al Huesca, Madrid y Eibar encendieron en el Villarreal la alerta roja. Debido a ello la eliminatoria de 1/8 de Copa contra el Espanyol quedó en segundo plano. Tres derrotas en los cuatro siguientes partidos acabaron con Luis García.



La resurrección grogueta

Nada hacía presagiar que el regreso de Calleja fuera a desbloquear al equipo. Lo cierto es que el cambio de sistema mejoró las prestaciones defensivas, pero no solucionó la incapacidad para cerrar los partidos a su favor tal y como se vio frente al Espanyol o el Alavés. Tan solo la goleada al Sevilla demostró el potencial del equipo. Con dos victorias en las últimas cuatro jornadas (un par menos que en el global del curso), el Villarreal ha salido a flote tras nueve jornadas. Y es que esos seis puntos son oro «no determinantes, pero sí necesarios». También el equipo se ha aprovechado en ese lapso de tiempo de las dudas de un Rayo, que juega mejor que suma, y de un Celta en caída libre con nueve derrotas en sus últimos once partidos. El calendario aprieta y además de la vuelta contra el Zenit, el gran día de La Cerámica será el domingo. Los groguets reciben al Rayo con un partido ganado como renta mínima entre ambos. Un duelo en el que no estará Mario por acumulación de amarillas y se verá durante la semana si el golpe en la pierna de Pedraza le permite estar. El club vuelve a poner toda la leña en la chimenea y ha decretado el 'Día del simpatizante'. Algunos abonados podrán retirar hasta dos entradas a precio reducido y se repartirán 15.000 banderas . El Villarreal no puede permitirse dar un paso atrás, tras hacer lo más difícil.

Bacca no cuenta para queiroz aún

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, aseguró que no convocó a Carlos Bacca porque decidió abrirle las puertas a jugadores jóvenes como Alfredo Morelos, del Rangers, aunque no descartó que pueda volver a convocar al delantero amarillo. «Bacca no está en esta lista, pero es un jugador que merece por respeto, por todo lo que ha hecho en el equipo nacional. Abrí una puerta para tener la ocasión de trabajar con un jugador joven como Morelos», afirmó Queiroz, aclaró que «las puertas de la selección van a estar siempre abiertas» y que jugadores como Bacca, que no fue llamado en esta ocasión, «tienen su lugar en el equipo nacional».