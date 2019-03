Morlanes ya está al punto

Manu Morlanes ya es una realidad. El jugador se está convirtiendo en una pieza importante para un Villarreal que en las últimas semanas ha recuperado el vuelo. Lejos queda ya el debut con la camiseta del primer equipo la pasada temporada frente al Maccabi Tel-Aviv, ahora Morlanes ya está en el Submarino para quedarse. Sus números y su influencia en el centro del campo groguet frente al Rayo demuestran que está preparado para asentarse en un puesto de titular.

La hoja de servicios de Morlanes el pasado domingo fue casi de matrícula de honor. Un noventa por ciento de efectividad en los pases, solo una pérdida con 74 toques del balón y una asistencia de gol. Una actuación que le ha valido, además de para ganar un partido importante, para rubricar su presencia en el once ideal de la jornada en LaLiga Santander y de los mejores sub- 21 de toda Europa, según WhoScored.

Morlanes ya no es un proyecto y lo está demostrando sobre el césped. La titularidad en Rusia frente al Zenit le sentó muy bien con gol y dando aire al equipo con una alegría necesaria, ya que han enlazado tres victorias después. Las numerosas bajas en la medular le han brindado la oportunidad de asentarse en la élite. También el cambio de sistema del 4-4-2 al 3-5-2 le permite mirar a Cazorla y saber que Iborra o Cáseres le guardan la ropa.

El maño siempre ha sido considerado como una de las joyas de Miralcamp, además de gozar de la confianza de Calleja. En el primer tramo de la temporada, aunque fue titular en la jornada 1, la mala dinámica del equipo no ayudó a que terminara de hacerse. No obstante su breve regreso al filial de Miguel Álvarez (tres victorias y tres empates) le volvió a poner en órbita, coincidiendo en el tiempo con el viaje de ida y de vuelta de Calleja en el banco de La Cerámica. «Agradezco a todos la confianza que me dan y estoy contento. Pero no he hecho nada, y debemos seguir todos igual».

Importante y habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección, Morlanes ya espera su primera cita con la Sub-21 como siguiente escalón. Pero por ahora está dándole la razón a Calleja en su apuesta por la cantera, una vez ha ganado en confianza.



Las nuevas generaciones

Más allá de que esté siendo una temporada más o menos agónica, el Villarreal aporta de nuevo varios protagonistas a la cuota de jóvenes talentos preparados para brillar ya. Ocurrió el año pasado con Rodri, que solventó la baja de larga duración de Bruno con un nivel que le ha llevado a la selección. Si a principio de año era la UEFA la que destacaba la irrupción de Samu Chukwueze, ahora las miradas se centran en Morlanes. Su irrupción a través de los minutos en la Europa League le valió para entrar en el once de la semana del torneo. Ahora se pone a la altura de Jadon Sancho (ocho millones de euros este verano), Konaté o Bailey del Bayer Leverkusen.