¿Existe interés del FC Barcelona? Rodrigo responde

Rodrigo Moreno es uno de los protagonistas en la previa del partido que La Roja disputa este sábado en Mestalla ante Noruega. Lo es por su condición de '9' de la selección y por las informaciones que han aparecido a lo largo de la semana sobre el interés del FC Barcelona por ficharlo para la próxima temporada. Esta ha sido precisamente una de las preguntas a las que ha respondido el delantero en la sala de prensa del coliseo valencianista.

¿Existe interés del Barça? Esta es su contestación: "El interés no sé si existe, yo creo que todavía estamos en una fase pronta, queda la parte final de la temporada y no estoy muy preocupado. Quedan cosas importantes con el club y con la selección".

El delantero, además, ha respondido a otras cuestiones sobre el nuevo proyecto que se está fraguando con Luis Enrique, sobre su participación en La Roja y su temporada en particular, que no empezó bien pero poco a poco ha ido recuperando el juego y los goles. Estas son las preguntas y respuestas:

¿Hay necesidad de reenganchar a la gente a la selección?

"Está viniendo gente nueva, se está generando un nuevo grupo y lo fundamental es ganar, eso es lo que engancha y motiva a la gente. Y si se puede hacer con un juego bonito y un estilo bien marcado, mejor todavía".

¿Se siente el 9 de la selección?

"Es evidente que la tempoarda no empezó de la mejor manera, pero le dimos la vuelta a la situación y está claro que para mí es importante jugar bien, marcar y ayudar al equipo a optar a ganar cosas importantes. No me considero el '9' de la selección, pero siempre he querido ser protagonista, crecer y mi idea sigue siendo la misma".

¿Es su momento más dulce de la temporada?

"Estoy en un gran momento de la temporada, el hecho de estar en la final y en la selección es importante, estar entre los mejores siempre es importante, te motiva y te da ánimos y eso para mi siempre es muy importante".

Rodrigo es el único que ha jugado los seis partidos. ¿Le ha servido para no perder la confianza en el club?

"Tener la confianza de cualquier entrenador es muy importante, estoy teniendo continuidad y para mí es muy importante. Es verdad que las cosas no empezaron bien, pero esto es el fútbol, para un jugador de ataque más si cabe, hay momentos que puedes estar más o menos acertado, lo importante es seguir trabajando con tranqulidad y confianza en uno mismo".

¿Notan los delanteros estar en un permanente examen?

"Esto es el fútbol, no solo los delanteros, estamos expuestos a una opinión y con España más porque somos el equipo de todos, forma parte de la vida del futbolista. El delantero puede que tenga mas responsabilidad porque la gente al final lo que quiere son goles, pero lo vemos como algo normal".

Mucho valencianista en la selección y encima el partido en Mestalla.

"Al final con José y Dani es un día más, porque llevamos muchos años juntos menos las vacaciones, con Canales y Jordi Alba tengo relación de categorías inferiores, con Juan Bernat también. En mi debut en 2004 yo le di el pase de gol. Ha pasado tiempo, pero jugar aquí es especial, siempre es especial y con la selección aún más. Ojalá se vea un buen partido y se pueda ver un buen espectáculo".