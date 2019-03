Luis Enrique: "Parejo es un pivote, pero puede jugar de interior"

Luis Enrique ha hablado ante los medios de comunicación para analizar la actualidad de la Selección española y el encuentro que les medirá este sábado ante Noruega con motivo de la clasificación para la Eurocopa 2020.

¿Cómo está Asensio?

Vino con un golpe del último partido, pero está perfecto, se le hicieron pruebas, hizo la totalidad del entreno y está disponible.

Lleva 41 jugadores en cuatro ventanas.

No tengo ninguna prisa, me gustaría tener un once y 23 jugadres pero este es un proceso que va a ser largo, esta evolución no se hace en una semana. Ahora hay que conseguir resultados y llevar a la selección a la Eurocopa, pero seguiré probando jugadores. Venimos de tres fase finales que no hemos estado donde queríamos y ahora nevesitamos un relevo generacional. Lo que pasó en el pasado, queda en el pasado. Ahora intentamos armar otro blique gananador, porque hace bastantes añosq ue no ganamos bnada. Llamadlo como queráis pero estamos en ese proceso.

¿Por qué se lleva a tantos jugadores?

Es un poco todo, veo a gente con gran rendimiento y los quiero ver, he escogido a los 23 mejores, yo estaría encantado que todos dieran el paso adelante y tuviéramos el bloque hecho del que hablaba antes, pero eso es irreal. Hay que ir consiguiendo que los jugadores cojan peso y eso solo se adquiere con tiempo y buenos resultados.

Has traído a tres mediocentros, has añadido a Parejo y siempre has jugado 4-3-3. ¿Te planteas cambiar el dibujo? ¿Puede jugar Parejo de interior?

Claramente por eso lo he traído, voy a jugar 4-3-3 y luego estamos abiertos a cambiar según vaya el partido, Parejo es un pivote, pero puede jugar de interior es una de las cosas que estamos buscando y puede ser una de las opciones.

¿Pueden jugar juntos Rodri y Busquets para ser más sólidos?

Creo que hemos sido sólidos, no me gustaron los goles que recibimos en transciones rápidas con finalziaciónes top, pero estoy contento, el equipo mostró muchas cosas de lo que había pedido.

El peligro del balón parado de Noruega.

La mejor manera de evitar los centros es tener el baón en campo contrario yu defendee lo mñás contundete mposible. Es una de las cosas a tener en cuenta.

El técnico de Noruega ha dicho que España puede tener mejores jugadores que en 2010.

Cualquier comparación con la selección española que ganó un Mundial y dos Eurocopas salimos perdiendo.

La afición acostumbrada a estar en fases finales. ¿Puede afectar eso?

Me gustaría ver un estadio que se vuelque con la afición porque la vamos a necesitar en casa hay que solventar todos los partidos, me gustaría encontrar esa química con nuestra afición, es básico.

¿De Gea necesita un gran partido?

Lo que yo escoja en cada partido... no hay más explicación que eso. Tengo plena confianza en los tres porteros, el tiempo dirá si acerté o no.

¿Es el grupo con más hambre?

No, lo siento pero no. He visto la misma ambición desde la primera concentración, mismas ganas de entrenar, misma profesionalidad, los que están están por lo que tienen que estar.