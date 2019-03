Niños de Miralcamp que se han hecho hombres

Manu Morlanes y Miguelón son hoy por hoy las dos caras más reconocibles del trabajo que se viene haciendo en los últimos años en la ciudad deportiva de Miralcamp. No han sido los últimos en debutar, pero sí que simbolizan a la perfección a los canteranos que tras incorporarse a las inferiores del club —Miguelón, natural de Benidorm, llegó en infantiles a la entidad mientras que Morlanes lo hizo el juveniles desde Zaragoza— a la entidad consiguen dar el salto al primer equipo. Además, ellos dos lo han hecho sin tener que marcharse cedidos a ningún sitio y en esta temporada sin duda compleja ya están aportando su granito de arena a la reacción del equipo.

Este jueves ambos visitaron el CEIP José Soriano de Vila-real gracias a la iniciativa del Club Groguet 'Una Estrella en Tu Cole', donde disfrutaron un rato junto a los más pequeños compartiendo con ellos anécdotas vividas durante su trayectoria deportiva en el Submarino Amarillo. Fue una ampliación de la tregua que esta semana ha concedido la competición, un paréntesis sin duda endulzado por el triunfo ante el Rayo que aleja al equipo a cuatro puntos del descenso.

Ese colchón, unido al hecho de que el Celta de Vigo sea el más próximo perseguidor de los amarillos a cuatro puntos de distancia, hace que el próximo partido en Balaídos sea capita. Miguelón así lo dejaba entrever ayer: «Sabemos que para ellos es un partido fundamental, pero para nosotros los puntos son muy necesarios».



Opciones

La sanción de Ramiro Funes Mori y el posible paso de Mario Gaspar al eje de la zaga le dan a Miguelón opciones de jugar de titular, aunque Calleja está utilizando últimamente a Jaume por la derecha: «Lo importante es poder ayudar al equipo y para ello hay que esperar. Somos un equipo que siempre está arriba y que ahora no lo está. No es situación fácil, pero un año malo lo puede tener cualquier equipo. Lo importante es que estoy aprendiendo mucho en un año complicado, ya que los resultado no nos están acompañando. Estamos en el momento clave de la temporada para salir de abajo y debemos mantener para ello la dinámica más reciente. Somos más optimistas y vemos la situación de otra manera», agregó.

Morlanes tras el partido del Rayo se había expresado en la misma dirección: «Sabíamos que era vital ganar para enganchar una buena racha y salir de ahí abajo. Yo, además, estoy agradecido al míster y al cuerpo técnico por la confianza... e intento hacer lo que sé. Ahora tenemos una semana para limpiar la cabeza y luego otra final contra otro rival de ahí abajo, pero el equipo ahora está bien».

Samu —probablemente la última gran perla, si bien su paso por las inferiores fue testimonial a la vez que meteórico—, Quintillà, Pepe Castaño e Iván Martín han debutado esta temporada, son los últimos de una larga lista de 31 jugadores que pasaron por algún equipo de base anteriormente y que han jugado ya en partido oficial con el primer equipo desde que regresó a la máxima categoría en la campaña 13/14.