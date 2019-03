La Superliga, un torneo solo apto para los ricos

La Champions League se ha quedado pequeña, o eso parece. A los grandes clubes ya les molesta tener que jugar una fase de grupos con partidos, a veces intrascendentes. Para sus ojos claro. Porque según filtró en un documento Football Leaks hasta 16 equipos habrían estado creando una nueva competición que entraría en vigor entre 2021 y 2024. Los protagonistas serían el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool y Milan como los fundadores y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milán y AS Roma como invitados iniciales, más otro francés Olympique de Marsella (sale en el documento de Football Leaks) o el Olympique de Lyon.

Según las primeras informaciones, los clubes implicados intentarían no abandonar sus respectivas competiciones, pero buscarían una manera de poder disputar esos enfrentamientos en fin de semana. Es decir, jugar la Superliga Europea en sábado o domingo, pero disputar LaLiga entre semana, algo que parece inviable. Además, el sistema de ascensos y descensos todavía no se conoce, aunque se especula con una especie de segunda división, algo similar a la actual UEFA, aunque todavía está por concretarse.

A comienzos de los 90, la Champions ya cambió su formato debido a las pretensiones de los clubes más ricos del Viejo Continente. Eso abrió la actual Champions League pero casi 30 años después ahora buscan crear una elite del fútbol europeo sin precedentes. Un contexto creado únicamente para los más ricos y que tendría cláusulas en las que habría muchos equipos que no tienen permitido descender, entre ellos Barcelona y Real Madrid.

Por su parte, la Cadena Cope también informó de la intención de que los mejores clubes de Europa empiecen a jugar esta competición a partir de 2024. Una de las grandes lagunas es precisamente el conflicto Liga-clubes europeos, ya que jugar sábado y domingo con competición doméstica entre semana no parece viable.

El gran problema además parece enfocado a la brecha salarial entre los ricos y la clase media y baja. Si actualmente Barça y Madrid están a años luz del resto en España, la Superliga Europea les generaría 900 millones de euros en derechos de televisión a los participantes, una cantidad desorbitada y desigual.



Ligas marginadas

Entre los 16 implicados filtrados por Football Leaks no aparecen equipos de otras competiciones europeas como la holandesa o portuguesa. Equipos como el Ajax, que este año ha eliminado al Madrid, o el Benfica, que han disputado hasta 8 veces la semifinal de la actual Champions League se quedarían fuera. También el Porto, campeón hace tan solo 15 años, y actualmente en cuartos de final.

Tebas: "Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana, en plena euforia"



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró una vez su crítica hacia la reforma de la Champions que podría estar considerando la UEFA y la ECA, recordando que puede afectar al carácter de «exclusividad» que tiene la Champions League en la actualidad y asegurando que se caía «de la risa» al escuchar que esta nueva competición pudiese permitir a los clubes participantes recaudar 900 millones al año en derechos televisivos.

«Ya llevo dos años hablando de este y no es nada nuevo, no me resulta sorprendente y sería un problema muy grave para las Ligas nacionales. La UEFA, la FIFA, al RFEF quieren todos competiciones nuevas y cambiar un modelo de industria que está funcionando muy bien, con todos creciendo y generando riqueza», aseguró Tebas.

Por ello, dejó claro que «crear nuevas competiciones hace todo lo contrario y va a conseguir más riqueza solo en unos clubes». «Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana, no son pensados, se toman en estado euforia sin saber los efectos que tienen», señaló el presidente de LaLiga.