La futbolista Tayla Harris, acosada por una foto rematando un balón

Tayla Harris, una de las futbolistas australianas más conocidas en su país, ha visto como una fotografía suya en la que aparece disputando un partido se convertía en el blanco de los acosadores en las redes sociales.



En dicha imagen, que fue publicada originariamente en el Twitter de la cadena 'Seven Network', se veía a la futbolista con una pierna totalmente extendida para rematar un balón. Una postura que desató una serie de comentarios machistas y que llevó al canal a retirar la imagen.



Tayla Harris no se calló ante tales comentarios y decidió volver a publicar la fotografía en sus redes sociales. "Esta es una foto mía trabajando... pensad en ello antes de vuestros comentarios denigrantes, animales" o "Mi tendón está bien, pero los comentarios denigrantes y sexistas no" fueron los mensajes con los que la también boxeadora acompañó a la imagen.





Here's a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj